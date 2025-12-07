כלב הים משוטט בתוך הבר ( צילום: מתוך חשבון הפייסבוק של Sprig + Fern The Meadows )

בר בניו זילנד פרסם תיעוד ממצלמות האבטחה שבו נראה אורח בלתי שגרתי – גור כלבי־ים שנכנס לשטח העסק, שוטט בין השולחנות ובחן בעיון את המקום.

המקום, המכונה Sprig + Fern The Meadows וממוקם בעיירה ריצ'מונד, העלה את הסרטון לחשבון הפייסבוק שלו והפתיע את הגולשים.

בלה אוונס, בעלים שותף בבר, סיפרה לוושינגטון פוסט כי "כולם היו די המומים. הרבה אנשים חשבו שמדובר בכלב בהתחלה, כי אנחנו מקום שמקבל כלבים". לדבריה, התחושות במקום נעו בין הפתעה להתרגשות. הגור נשאר בתוך הבר כ־25 דקות, עד שהצליחו לפתות אותו להיכנס לכלוב - בעזרת סלמון מתוך התפריט של המקום.

לאחר מכן נאסף כלב־הים בידי פקח מטעם מחלקת השימור של ניו זילנד, והועבר לשחרור באי ראביט שבאזור מפרץ טסמן – מקום הנחשב בטוח לכלבי־ים.