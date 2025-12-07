רגע נדיר ומרהיב תועד בפארק הלאומי רנתמבור הממוקם במדינת רג'סטאן שבהודו, כאשר טיגריס בנגלי התקרב במפתיע אל קבוצת תיירים ועצר מטרים ספורים מהם.

הטיגריס עלה על קיר אבן עתיק והתמקם עליו בנינוחות, כשהוא מצטלם על רקע חורבות המבצר ההיסטורי.

האירוע התרחש באזור מבצר רנתמבור, בתחום אזורי הספארי 1–5, המוכרים כבית גידול פעיל לטיגריסים.

בסרטון נראה הטיגריס יוצא מתוך הצמחייה, מביט ישירות אל התיירים שישבו בג’יפ מתחתיו, ולאחר מכן מתיישב על גדר האבנים בביטחון מלא. בהמשך הוא פיהק פיהוק רחב, מה שהעניק לתיירים תחושה כאילו הפריעו לו בשנת הצהריים.

פארק רנתמבור ידוע כמקום בו מתקיימים מפגשים תכופים עם טיגריסים גם בשעות היום, מול נוף דרמטי של חורבות עתיקות המשתלבות בטבע הפראי. הטיגריסים משתמשים לעיתים בקירות ובמבנים העתיקים כחלק ממרחב המחיה שלהם, מה שיוצר הזדמנויות צילום נדירות במיוחד.