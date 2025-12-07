כיכר השבת
רגע מפחיד

תיעוד דרמטי מהודו: הטיגריס ניצב במרחק נגיעה מהתיירים המופתעים

רגע נדיר תועד בפארק הלאומי רנתמבור שבהודו, כאשר טיגריס בנגלי התקרב במפתיע אל קבוצת תיירים ועצר מטרים ספורים מהם | בסרטון נראה הטיגריס יוצא מתוך הצמחייה, מביט ישירות אל התיירים שישבו בג’יפ מתחתיו, ולאחר מכן מתיישב על גדר האבנים בביטחון (בעולם)

הטיגריס שצפה על התיירים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רגע נדיר ומרהיב תועד בפארק הלאומי רנתמבור הממוקם במדינת רג'סטאן שבהודו, כאשר טיגריס בנגלי התקרב במפתיע אל קבוצת תיירים ועצר מטרים ספורים מהם.

הטיגריס עלה על קיר אבן עתיק והתמקם עליו בנינוחות, כשהוא מצטלם על רקע חורבות המבצר ההיסטורי.

האירוע התרחש באזור מבצר רנתמבור, בתחום אזורי הספארי 1–5, המוכרים כבית גידול פעיל לטיגריסים.

בסרטון נראה הטיגריס יוצא מתוך הצמחייה, מביט ישירות אל התיירים שישבו בג’יפ מתחתיו, ולאחר מכן מתיישב על גדר האבנים בביטחון מלא. בהמשך הוא פיהק פיהוק רחב, מה שהעניק לתיירים תחושה כאילו הפריעו לו בשנת הצהריים.

פארק רנתמבור ידוע כמקום בו מתקיימים מפגשים תכופים עם טיגריסים גם בשעות היום, מול נוף דרמטי של חורבות עתיקות המשתלבות בטבע הפראי. הטיגריסים משתמשים לעיתים בקירות ובמבנים העתיקים כחלק ממרחב המחיה שלהם, מה שיוצר הזדמנויות צילום נדירות במיוחד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

