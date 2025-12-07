צפו: האנרכיסטים מרחו "קרם אנגלי" על תכשיטי הכתר של בריטניה 

ארבעה מפגינים נעצרו בסוף השבוע בבירה לונדון בחשד לגרימת נזק פלילי, זאת לאחר שזרקו קינוחים על חלון הראווה המגן על תכשיטי הכתר הבריטי במצודת לונדון (Tower of London).

המשטרה המטרופולינית של לונדון אישרה כי הוזעקה למקום בשבת בבוקר בעקבות דיווח על האירוע, והעצורים נלקחו למעצר.

המעשה בוצע על ידי פעילי קבוצת המחאה "Take Back Power", קבוצת התנגדות אזרחית "לא אלימה" הדורשת מהממשלה הבריטית להקים אספת אזרחים קבועה בעלת סמכות "למסות עושר קיצוני ולתקן את בריטניה".

הפעילים השליכו קרם אנגלי (Custard) וקרמבל תפוחים (Apple Crumble) על חלון הראווה המכיל את כתר האימפריה הממלכתי. הקבוצה אף פרסמה סרטון של האירוע, שבו נשמעו המסרים המיידיים של המפגינים, כשאחד מהם צועק "הדמוקרטיה התפוררה" – משחק מילים על שם הקינוח – ואחר הוסיף כי "בריטניה שבורה".

בשלב ראשון, נסגר בית התכשיטים במצודה לזמן קצר לטובת חקירת המשטרה. עם זאת, ארמון המלכות ההיסטורי הודיע רשמית כי תכשיטי הכתר עצמם לא ניזוקו במהלך האירוע.

הקבוצה שטענה לאחריות נימקה את פעולתה בחוסר השוויון הכלכלי בבריטניה. זהרה עלי, סטודנטית בת 19 שהשתתפה במחאה, מסרה בהצהרה כי "המדינה שלנו מתפוררת מול עינינו", וציינה כי בעוד אנשים חסרי בית מתים ברחובות, העשירים ממשיכים לצבור הון. ראוי לציין כי זוהי הפעולה השנייה של הקבוצה בשבוע האחרון, לאחר שפעיליה פיזרו זבל בלובי של מלון ריץ היוקרתי בלונדון ביום רביעי.