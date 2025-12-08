משפטו של תומאס פלאמברגר (39), מדריך טיפוס מנוסה, צפוי להיפתח ב-19 בפברואר 2026 בבית המשפט באינסברוק, אוסטריה לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין הריגה ברשלנות חמורה של בת זוגו, קרסטין גורטנר (33), שקפאה למוות בהר גרוסגלוקנר בינואר השנה.

על פי טענת התביעה, פלאמברגר, שהיה המדריך האחראי של הטיול, הפגין רשלנות חמורה כאשר נטש את גורטנר, תושבת זלצבורג, לבדה על הפסגה הגבוהה ביותר באוסטריה.

הזוג יצא לטיפוס על הגרוסגלוקנר באיחור ונאלץ להתמודד עם תנאי מזג אוויר קשים במיוחד, שכללו רוחות סערה וטמפרטורות של עד 20 מעלות מתחת לאפס. גורטנר, שסבלה מתשישות ומבלבול, קרסה כ-50 מטרים בלבד מתחת לפסגה.

משרד התובע הכללי באינסברוק תיאר את האירוע באופן חמור, וקבע:

"בסביבות השעה 02:00 בלילה, הנאשם עזב את בת-זוגו חסרת הגנה, מותשת, סובלת מהיפותרמיה ומבולבלת, כ-50 מטרים מתחת לפסגה של גרוסגלוקנר. האישה קפאה למוות. מכיוון שהנאשם, בניגוד לחברתו, היה כבר מנוסה מאוד בסיורים אלפיניים בגובה רב ותכנן את הטיול, הוא נחשב למדריך האחראי של הטיול."

התביעה טוענת כי פלאמברגר לא רק השאיר את גורטנר ללא הגנה מפני הקור הקיצוני – הוא לא השתמש בשמיכות חירום או בציוד החילוץ שהיה ברשותו – אלא גם המתין שעות ליצירת קשר עם שירותי החילוץ.

נטען כי לאחר השיחה הראשונה עם המחלצים, הוא אף השתיק את הטלפון שלו, מה שהקשה על ניסיונות נוספים ליצור עמו קשר.

צוותי החילוץ הצליחו להגיע לגורטנר רק בבוקר למחרת בשל הרוחות העזות, ומצאו אותה ללא רוח חיים. עורך דינו של פלאמברגר טוען מנגד כי מדובר ב"תאונה טרגית וגורלית".

חבריה ומשפחתה של גורטנר, שאותה תיארו כמכורת הרים, הקימו עמוד זיכרון מקוון שבו פורסמו מאות מחווה. המשפחה ביקשה מהציבור "להימנע מהאשמות והשערות" על רקע הטרגדיה.