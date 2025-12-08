כיכר השבת
תיעוד מרהיב

מול צופים נדהמים: הר הגעש התפרץ - ו"בלע" את המצלמה שתיעדה הכל

הר געש קילוואה התפרץ פעם נוספת בעוצמה אדירה, כאשר הלהבות עלו לגובה של כ-30 מטרים | בעקבות ההתפרצות העוצמתית, מצלמת תיעוד של המכון הגיאולוגי שתיעדה הכל ניזוקה והפסיקה את השידור, לא לפני שהספיקה לתעד הכל (חדשות) 

התפרצות הר הגעש בקילוואה (צילום: לפי סעיף 27א)

הר הגעש הפעיל קילוואה שבפארק הלאומי הרי הגעש בהוואי התפרץ בעוצמה בסוף השבוע, כאשר מזרקות לבה הגיעו לגובה של עד שלושים מטרים. ההתפרצות המרשימה תועדה ברגעים האחרונים שלהם על ידי מצלמה מרוחקת של הסקר הגיאולוגי האמריקאי, עד שלבסוף כוסתה המצלמה באפר הלבה וחדלה לשדר.

(צילום: המכון הגיאולוגי)

הצילומים שהפיץ הסקר הגיאולוגי הראו את רגע הדרמה, בו שידור המצלמה החל לקרטע ולהיתקע, עד שפסק לחלוטין. מזרקות הלבה נצפו בהתפרצות שהתרחשה ביום שבת, ונחשבות לעדות נוספת לפעילות המוגברת באזור.

קילוואה, הנחשב לאחד הרי הגעש הפעילים בעולם, נמצא במצב התפרצות לסירוגין מאז דצמבר בשנה הקודמת.

(לפי סעיף 27א')

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר