תיעוד מרהיב מול צופים נדהמים: הר הגעש התפרץ - ו"בלע" את המצלמה שתיעדה הכל הר געש קילוואה התפרץ פעם נוספת בעוצמה אדירה, כאשר הלהבות עלו לגובה של כ-30 מטרים | בעקבות ההתפרצות העוצמתית, מצלמת תיעוד של המכון הגיאולוגי שתיעדה הכל ניזוקה והפסיקה את השידור, לא לפני שהספיקה לתעד הכל (חדשות)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 12:43