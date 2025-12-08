התפרצות הר הגעש בקילוואה (צילום: לפי סעיף 27א)
הר הגעש הפעיל קילוואה שבפארק הלאומי הרי הגעש בהוואי התפרץ בעוצמה בסוף השבוע, כאשר מזרקות לבה הגיעו לגובה של עד שלושים מטרים. ההתפרצות המרשימה תועדה ברגעים האחרונים שלהם על ידי מצלמה מרוחקת של הסקר הגיאולוגי האמריקאי, עד שלבסוף כוסתה המצלמה באפר הלבה וחדלה לשדר.
(צילום: המכון הגיאולוגי)
הצילומים שהפיץ הסקר הגיאולוגי הראו את רגע הדרמה, בו שידור המצלמה החל לקרטע ולהיתקע, עד שפסק לחלוטין. מזרקות הלבה נצפו בהתפרצות שהתרחשה ביום שבת, ונחשבות לעדות נוספת לפעילות המוגברת באזור.
קילוואה, הנחשב לאחד הרי הגעש הפעילים בעולם, נמצא במצב התפרצות לסירוגין מאז דצמבר בשנה הקודמת.
(לפי סעיף 27א')
0 תגובות