אירוע אלימות חמור התרחש בשבת האחרונה בצרפת כאשר אישה בת 42, המתגוררת בעיר נים, נעצרה בחשד שתקפה את בנה בן ה-6 בנסיעה ברכבת המהירה TGV.

המעצר בוצע בתחנת מארן-לה-וואלה-שסי (סן-א-מארן), לשם הגיעה הרכבת שהייתה בדרכה מליל לנים.

​האירוע האלים החל בעקבות תקרית של שפיכת משקה: על פי עדויות של נוסעים שהיו ברכבת, האם כעסה על בנה לאחר שהילד שפך בטעות פחית סודה על נוסעת אחרת. בתגובה, האם תפסה את הילד בשערו והטיחה את ראשו במגש האוכל שלוש פעמים.

​מעצר החשודה התאפשר בזכות ערנות של נוסע שהיה עד לאירוע.

הנוסע התקשר למספר החירום 3117 של חברת הרכבות SNCF, המאפשר לנוסעים להזעיק עזרה במקרה של סיכון. צוות של ביטחון הרכבות הוזעק והמתין לרכבת בתחנה, שם עצר את האם והעביר אותה לידי המשטרה.

​האישה, ילידת פולינזיה הצרפתית וללא עבר פלילי, נחקרה בחשד ל"אלימות כלפי קטין מתחת לגיל 15 על ידי הורה" והועברה להליך בפני בית המשפט במו. נפתחה חקירה בעניין.

​הילד, יתום מאב, נמסר לידי שירותי הרווחה לילדים (ASE) במחוז סן-א-מארן. הוא נקלט במסגרת הליך מניעתי ראשוני המאפשר קליטה דחופה ל-72 שעות ללא צורך בהסכמת ההורים. ההחלטה הסופית לגבי עתידו של הילד תינתן בהמשך – הוא עשוי לחזור לאימו בכפוף לתנאים כמו גישור משפחתי, או להישאר תחת השגחת שירותי הרווחה.

​הנציבה העליונה לענייני ילדים, שרה אל-חאירי, שיבחה את הנוסעים על שהזעיקו עזרה, והדגישה כי ערנותם אפשרה להציל את הילד ולהעבירו למקום מבטחים.