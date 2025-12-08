כיכר השבת
אזעקות ואזהרת צונמי ביפן לאחר רעידת אדמה עוצמתית | צפו בתיעוד

האזעקות הרעידו את רחובות יפן לאחר רעידת אדמה עוצמתית שפגעה במדינה | בתיעוד מיפן נשמעת אזעקת החירום המזהירה את התושבים לעלות לגובה, רגעים לאחר שהאדמה רעדה בעוצמה (בעולם)

(צילום: לפי סעיף 27א)
(צילום: לפי סעיף 27א)

האזעקות הרעידו הלילה (שעון מקומי) את רחובות יפן לאחר אזהרת צונמי שהנפיקה המדינה, בעקבות רעידת אדמה עוצמתית שהתרחשה בשעה האחרונה.

לפי הדיווחים, רעידת האדמה נמדדה בעוצמה של 7.6, מספיק כדי לעשות נזק למבנים שאינם מוגנים כראוי מפני רעידות.

הרעידה התרחשה מול קווי החוף הצפון-מזרחיים של יפן, מה שמחזק את החשש מפני צונמי אפשרי.

המכון הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) מסר כי רעידת האדמה התרחשה בשעה 23:15 שעון מקומי, במרחק של 70 ק"מ מחופי יפן ובעומק של כ-53 ק"מ.

לפי הדיווחים, הרעידה נמשכה כ-30 שניות ולפי הערכות צפוי צונמי לגובה של כשלושה מטרים בלבד באזורים מסוימים, אם כי הרשויות ממשיכות לעקוב אחר ההתפתחויות אם תהיינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

