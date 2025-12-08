האזעקות הרעידו הלילה (שעון מקומי) את רחובות יפן לאחר אזהרת צונמי שהנפיקה המדינה, בעקבות רעידת אדמה עוצמתית שהתרחשה בשעה האחרונה.

לפי הדיווחים, רעידת האדמה נמדדה בעוצמה של 7.6, מספיק כדי לעשות נזק למבנים שאינם מוגנים כראוי מפני רעידות.

הרעידה התרחשה מול קווי החוף הצפון-מזרחיים של יפן, מה שמחזק את החשש מפני צונמי אפשרי.

המכון הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) מסר כי רעידת האדמה התרחשה בשעה 23:15 שעון מקומי, במרחק של 70 ק"מ מחופי יפן ובעומק של כ-53 ק"מ.

לפי הדיווחים, הרעידה נמשכה כ-30 שניות ולפי הערכות צפוי צונמי לגובה של כשלושה מטרים בלבד באזורים מסוימים, אם כי הרשויות ממשיכות לעקוב אחר ההתפתחויות אם תהיינה.