קטע וידאו קצר ומסקרן חורך לאחרונה את הרשת. נראים בו מאות בני נוערף יהודים צעירים אירופאים, שרים יחד את הלהיט הישראלי "ועוד יותר טוב" בלב בודפסט בהונגריה.

זה קרה סמוך לגבולות הגטו ההיסטורי בעיר - מקום שבו יהודים רבים נכלאו בעבר. 500 בני נוער מ־28 מדינות אירופה נכחו במקום במסגרת קונגרס הנוער היהודי הגדול ביותר ביבשת.

בין המשתתפים היה אקסל לויס, תלמיד תיכון מדנמרק, שמגדיר את עצמו "נס סטטיסטי" – היהודי היחיד בבית ספרו. הוא רואה בכך שליחות: לשאת את לימוד התורה, שמירת השבת והמסורת היהודית בכל מסדרון שבו הוא צועד. גם רפאל היימוף מהנובר, גרמניה, מצא עצמו לראשונה בין מאות בני נוער שמבינים מה המשמעות של זהות יהודית גלויה.

האירוע אורגן על ידי התאחדות הקהילות היהודיות המאוחדות בהונגריה, יחד עם רשת הנוער הבינלאומית של חב"ד, CTeen. עבור רבים מהמשתתפים, זהו המקום היחיד שבו יהדותם הופכת מוחשית. אליזבת גלר מפראג סיפרה: "זו הייתה נקודת מפנה פנימית. בפעם הראשונה הרגשתי את היהדות בלב, לא רק בספרים".

במהלך השבת ביקרו בני הנוער באנדרטת הדנובה, שם קראו יחד "שמע ישראל" בקול רם מול הנהר. אחר הצהריים התקיימו שיחות אישיות שבהן שיתפו סיפורים אישיים: טים הולנד מהאנובר סיפר כיצד גילה שהוא יהודי בגיל 9, ובבר־מצווה שלו ראה את סבו נכנס לבית הכנסת לראשונה מאז ימי ברית המועצות – "היו לו דמעות בעיניים, ואני הרגשתי גאווה עצומה".

הקונגרס כלל סדנאות על אמונה והתמודדות עם אתגרי היומיום, דיונים על זהות יהודית בעולם מודרני, והופעות מוזיקה יהודית עכשווית. שגרירת ישראל בהונגריה, מאיה קדוש, יחד עם דיפלומטים מקומיים, נכחו בעצרת המרכזית בכיכר מאדאץ' – שם הצהירו בני הנוער בקול אחד: היהדות חיה ובועטת באירופה.