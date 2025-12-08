פריד שיתף ברגע אישי: כשאיבדתי את הארנק בתחנת הרכבת באירופה

הזמר החסידי אברהם פריד שיתף במוצאי השבת האחרונה בסיפור אישי שאירע לו במהלך הופעה באירופה, כאשר איבד את הארנק שלו בתחנת רכבת.

"הייתי בצרפת", הוא סיפר לדודי קפלר, שביקש ממנו לספר סיפור על "הרבי מחב"ד" לפני הופעה נוספת של 'צמאה' לרגל י"ט כסלו. "קצפתי ממקום למקום לעשות הופעות, נסעתי לבלגיה, לצרפת, ללונדון, לציריך.

"אני עומד בשער ברכבת באחת המדינות ומחכה שתבוא. לפתע אני רואה שוטר גבוה מולי. הוא ניגש אליי ושואל אותי: 'זה שלך?' אני מביט בידיו ורואה את הארנק שלי. 'כן', השבתי לו מיד. 'זה שלי'.

"לא הבנתי. שאלתי את השוטר: ריבונו של עולם, זה שלי, איפה מצאת? הוא ענה לי: כשקנית את הכרטיס שכחת את הארנק בדלפק.

"עדיין לא הבנתי. אמרתי לשוטר: רגע, יש פה אלפי אנשים, איך ידעת שזה ארנק שלי? הוא אמר לי: במחילה, כבוד הרב, לא הייתה לי ברירה, פתחתי את הארנק ושם הייתה תמונה של אבא שלך. זו הייתה תמונה של הרבי".

פריד חתם: "אז בדרך ברכבת למקום השני שהלכתי, חשבתי כל הזמן שאפילו שוטר אינו יהודי יודע ומרגיש שרבי זה אבא".