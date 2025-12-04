קהילת חסידי סאטמר בלייקווד אשר ניו ג'רזי, קידמה השבוע ברוב כבוד את פני מורם ורבם, האדמו"ר מסאטמר עם הגעתו לביקור חיזוק בעיר.

הביקור המרומם החל בתפילת שחרית בהשתתפות בני הקהילה, אותה התפלל הרבי בבית המדרש המקומי של החסידות. בהמשך היום, השתתף האדמו"ר במסיבה מרכזית שנערכה לטובת מוסדות החסידות. האירוע היוקרתי התקיים בבית הנגיד ר' שמעון אטלאס מזקני חשובי חסידי ויז'ניץ. יש לציין כי הנגיד אטלאס מתגורר בשכונה מיוחדת המיועדת לגיל השלישי, שבה אסור לילדים להרעיש במהלך היום. באירוע השתתפו עסקנים, נגידים ואנשי מעשה.