הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מכחיש את הטענות כביכול הוא תקף בחריפות את ראשי ש"ס בשל סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והבהיר: "רק הבעתי את כאבי על שלוחי דרבנן בלי להזכיר שמות או רמזים". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אופק חדש לטבריה

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני שסייר היום בטבריה כאורחו האישי של ראש העיר יוסי נבעה, ניצל את ההזדמנות כדי לעקות את יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בלצאל סמוטריץ' שלא מתיישר עם חוק הגיוס ואמר: "כאן בעיר הקודש טבריה - לא נסכים בשום פנים ואופן שלא יהיה אופק חדש למורים ולמורות בחינוך העצמאי, הכסף הזה 600 מליון ש"ח יהיה בבסיס התקציב שיאושר, אם יאושר, עוד נראה. לא נוותר על הדבר הזה". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

תרגיל מבריק - וכשר

סערת הצימרים במירון הגיעה אתמול לסיומה בהכרעה תקדימית שהגיעה מהבית דין של רבי ניסים קרליץ זכר צדיק וקדוש לברכה העומד כיום בראשות גאב"ד בית הדין הגאון רבי שריאל רוזנברג. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

יורדים למחתרת

מעצרם של 4 צעירים החשודים כמעורבים בתקיפה האלימה שהתבצעה על ידי צעירים המשתייכים לחסידות ויז'נית מרכז, גרם למעורבים נוספים לרדת למחתרת בשל ההבנה כי צפויים מעצרים נוספים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ישיבה על קברו

המוני תלמידיו וממשיכי דרכו של מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי אשר דויטש זכר צדיק וקדוש לברכה, צפויים לפקוד את ציונו הלילה - ליל שישי יום היארצייט הראשון לפטירתו. אתמול בשעות הלילה, התקיים מעמד הקמת המצבה על קברו בהשתתפות המוני תלמידיו, כמנהגו של הגר"א דויטש בעצמו - עצמו שהקים את המצבה להוריו רק בתום י"ב חודש לפטירתם. כל הפרטים על סידורי העלייה לציון בכתבת הווידאו שלפניכם.