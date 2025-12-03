כיכר השבת
חנה בחניית נכה - ותקף

בגלל דו"ח חניה: תושב בית שמש תקף באלימות פקחית של העירייה

תושב בית שמש תקף באלימות פקחית של העירייה שאכפה ורשמה נגדו דו"ח בשל חניית רכבו במקום השמור לנכה | התוקף נעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים לחקירה והבוקר, הוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות המשטרתית בגין מעשיו (משטרה)

תקיפת הפקחית (צילום: דוברות המשטרה)

תושב בשנות ה-30 לחייו, נאשם כי איים ותקף פקחית של עיריית בית שמש, על רקע דו"ח שנרשם לו על ידה בראשית חודש אוגוסט, בגין החניית רכבו במקום השמור לנכה, וזאת מבלי שהיה לרכב תו מתאים.

מחקירת המקרה ועל פי עובדות כתב האישום שהוגש נגדו הבוקר על ידי יחידת תביעות מחוז ירושלים עלה, כי במהלך חודש נובמבר ברחוב יגאל אלון בעיר, פנתה הפקחית לנאשם וביקשה שיזיז את רכבו שחונה בניגוד לחוק, ובמקום החל דין ודברים בין השניים במהלכו איים הנאשם עליה ואמר: "עזבי, אני אשלם את הדו"ח ואת תשלמי על זה ביוקר".

בהמשך לכך, בתאריך 23.11 בשעת צהריים סמוך להיכל התרבות שברחוב מורדי הגטאות בעיר, הבחין הנאשם בפקחית במהלך עבודתה. ללא כל פניה מצדה, ניגש לעברה וריסס את פניה באמצעות מיכל תרסיס גז פלפל שאחז, ולאחר מכן נמלט מהמקום. כתוצאה ממעשיו, נזקקה הקורבן לטיפול רפואי מתאים.

בחיפוש על הנאשם שאותר ונעצר לחקירה בתחנת בבית שמש, אותר כלי התקיפה - תרסיס פלפל, בו עשה על פי החשד שימוש כלפי הקורבן.

במסגרת חקירתו, נאספו עדויות וגובשה תשתית ראייתית למעשיו ולאחר שהוארך ו במספר ימים, בהחלטת בימ"ש נשלח בתנאים מגבילים למעצר בית.

התרסיס שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

