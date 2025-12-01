הזנקת הכוחות והמעצרים | תיעוד ( צילום: דוברות המשטרה )

בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון, שבמרכזה חשד לעבירות פרוטקשן וסחיטה באיומים, מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, הזניק לפנות בוקר (שני) מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמים ממגוון יחידות מיוחדות אשר פשטו על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע "8008" (חרירי) ו-"6006" (אבו לטיף) וכן על בתיהם של מחוללי פשיעה מרכזיים מיישובים רבים, לרבות באיו"ש ועצרו עשרות חשודים.