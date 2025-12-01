כיכר השבת
פשיטת ענק של המשטרה | עשרות חשודים מארגוני הפשיעה חרירי ואבו לטיף נעצרו

בתום חקירה סמויה שנשמכה כשנה, לפנות בוקר פשטו מאות שוטרים ולוחמים על יעדים של בכירים ממשפחות הפשע אבו לטיף וחרירי | תיעודים (משטרה)

הזנקת הכוחות והמעצרים | תיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון, שבמרכזה חשד לעבירות פרוטקשן וסחיטה באיומים, מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, הזניק לפנות בוקר (שני) מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמים ממגוון אשר פשטו על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע "8008" (חרירי) ו-"6006" (אבו לטיף) וכן על בתיהם של מחוללי פשיעה מרכזיים מיישובים רבים, לרבות באיו"ש ועצרו עשרות חשודים.

במשטרה ציינו כי הפשיטה הבוקר בוצעה בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, שנוהלה בהובלת היחידה המרכזית במחוז צפון ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז מרכז.

במסגרת החקירה הסמויה, גובשה תשתית ראייתית מוצקה לביצוע עבירות פליליות חמורות, נגד חברי ארגון בכירים המשתייכים לארגוני הפשע הגדולים במדינה.

"שמם של ארגוני הפשע "חרירי" ו-"אבו לטיף" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל הארץ", אמרו הבוקר במשטרה והוסיפו: " ארגונים אלו פועלים בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות".

0 תגובות

1
מאסרים ארוכים עם פגיעה כלכלית קשה תחזיר אותם למוטב
יוסיפון

