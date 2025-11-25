כיכר השבת
פשיטה בנגב: רוכב אופנוע שנגח בניידת נעצר, סוכלה תוכנית לחסימת הכביש

מבצע ״סדר חדש״ בנגב: 17 חשודים דרושי חקירה באירועי ירי נעצרו הלילה | רוכב אופנוע שנגח ניידת וניסה לברוח מבדיקה נעצר | מאגר צמיגים שנועד לחסימת כביש 31 אותר ונתפס (משטרה)

ממהלך הפעילות (צילום: דוברות המשטרה)

מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי משמר לאומי דרום, מג״ב, ימ"ס, יחידה 33, סיירת אופנועים דרום, יחידות הכלבנים, הפרשים והיחידה האווירית של פועלים במבצע "סדר חדש" בנגב, אותו יזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי.

המבצע נועד להחזרת המשילות לנגב, לאיתור כלי נשק צבאיים גנובים, תחמושת וחשודים המעורבים בירי בפזורה הבדואית, לצד פעילות אכיפה מוגברת בצירי התנועה.

במהלך הפעילות הלילית פשטו לוחמי המשמר הלאומי דרום ושוטרי מרחב הנגב על פזורת תל שבע. רוכב אופנוע שניסה להימלט ניגח ניידת ונעצר לאחר מרדף קצר. במקביל, איתרו לוחמי יחידת יואב, בהכוונת השב״כ, סליק צמיגים שהוכן להבערה כחלק מתוכנית לחסימת כביש 31 בידי פורעים בדואים.

האופנוע שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
מצבור הצמיגים שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

בתוך כך, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והסמפכ״ל שוחחו עם מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, ועם השוטרים שלוחמים במסגרת המבצע, אשר ירו לעבר הנהג שסיכן את חייהם. השר והסמפכ״ל חיזקו את השוטרים, העניקו גיבוי מלא לפעילותם המקצועית והנחושה, והדגישו את המשך הגברת המשילות בנגב.

מדוברות המשטרה נמסר: "המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק".

