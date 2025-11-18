מרדף אחר גנב רכב יונדאי יוניק, שנגנב בפתח תקווה, הסתיים בתקרית מביכה - כאשר שוטרים משתי תחנות ניהלו ויכוח מול העוברים ושבים מי יקח את העצור החשוד.

לפי הדיווח היום (שלישי) ב'מעריב', מדובר בתקרית שהתרחשה בתחילת השבוע, בשעות הלילה שבין ראשון לשני במרכז הארץ.

ברחוב פינצ'י במזרח פתח תקווה נגנב רכב, ודיווח על כך הגיע למוקד 100 של המשטרה. במקביל באותה שעה ניהלו שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן ממרחב דן שבמחוז תל אביב חיפושים אחר חשוד באירוע אחר לחלוטין.

בעודם מחפשים אחרי החשוד, שנחשב באלימות במשפחה, הם נתקלו ברכב הגנוב שנגנב מפתח תקווה הסמוכה, נוסע על כביש 471.

השוטרים החלו לדלוק אחרי הרכב הגנוב, ולפי הדיווח לא עדכנו כמתבקש וכפי הנוהל את מחוז מרכז במשטרה על כך שנכנסו לגזרת פתח תקווה.

שוטרי תחנת בני ברק דלקו אחרי הרכב הגנוב ברחובות פתח תקווה. בשלב מסוים איבד הנהג שליטה על הרכב, אחרי שנכנס לדרך ללא מוצא, עלה על מדרכה וגינה ציבורית - ונבלם בעץ.

הנהג עדיין ניסה לברוח והחל לרוץ. השוטרים רצו אחריו מרחק של כשתי רחובות - עד שהגיעו לחניית בניין - ואז הצליחו להשתלט עליו ולעצור אותו.

זה היה הרגע שבה החלה התקרית המביכה. למקום הגיעו גם שוטרים ממשטרת פתח תקווה ממרחק שרון שבמחוז מרכז. הם הגיעו לאחר שתושבים באזור העבירו דיווח על הנעשה.

השוטרים החלו להתווכח ביניהם, מול תושבים הצופים בהם, מי יקח את החשוד. במקום נכחו כ-12 ניידות משטרה. לפועל שוטרי בני ברק רמת גן לקחו את החשוד ובלשי פתח תקווה עזבו את המקום.

אחד מהעדים, שכן, צוטט מתאר במעריב: "שמעתי צעקות וירדתי למטה, לא היה ברור לי מה קורה. בהתחלה חשבתי שזו כנופייה שמתעמתת עם השוטרים והבלשים. לקח זמן עד שהבנתי שהויכוח הוא ויכוח פנימי".

המשטרה מסרה בתגובה למעריב: "מדובר בגנב רכב, שוהה בלתי חוקי שנמלט ונעצר, לאחר שהשוטרים חתרו למגע וביצעו מרדף באזור פ"ת. בנוגע להתנהלות השוטרים, הנושא הועבר לפיקוד היחידה לבירור הפרטים".