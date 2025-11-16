המשטרה מספרת על אירוע גניבה יוצא דופן, כאשר גנב שיצא עם שלל רב על אופניו החשמליות מצא את עצמו מרים חבילות שטרות מהרצפה - בעזרת אזרחים טובי לב.

המשטרה מתארת כי תושב הבירה גנב מבית עסק שקית שהכילה סכום כסף רב, ועלה עם השלל על אופניו החשמליים.

אלא שאז, נפלו מספר חבילות עטופות שהכילו שטרות. בפעילות חקירה ואיסוף מודיעיני, הוא אותר ונעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים. היום הוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים.

לאחר שנעצר בתאריך 4.11 על ידי בלשי תחנת לב הבירה, ומעצרו הוארך לבקשת חוקריו מעת לעת, הוגש היום על ידי יחידת תביעות המשטרתית של מחוז ירושלים כתב אישום בבית המשפט נגד תושב הבירה בשנות ה-50 לחייו, בגין גניבת סכום כסף רב: לא פחות משמונה מאות אלף דולר, מבית עסק להמרת מטבע במרכז העיר.

על פי ממצאי חקירתו ועובדות כתב אישום שהוגש היום נגדו בגין עבירת גניבה, בתאריך 31.10 בשעת צהריים, הגיע הנאשם אל בית העסק, נכנס לרגע אל תוכו תוך שניצל את פעולות סגירת העסק שאליהן הופנתה תשומת לב בעלי המקום.

בתוך כך, נטל הנאשם שקית שחורה שהכילה פדיון סכום כסף רב כאמור, ויצא במהרה לעבר אופניו החשמליים שחנו בסמוך.

לאחר שהניח את השקית שהכילה חבילות של אותן שטרות כסף, עלה על אופניו וכבר בתחילת רכיבתו, נשמטו מספר חבילות על המדרכה. שני עוברי אורח שחלפו בדיוק במקום, נחלצו לעזרתו והרימו את החבילות העטופות ומסרו אותן חזרה לידיו (...) הנאשם החזירן לתוך השקית, המשיך ברכיבתו ונמלט מהמקום.

צפו בתיעוד יוצא הדופן שפרסמה המשטרה.