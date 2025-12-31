כיכר השבת
פרצו למוסדות חינוך

על כביש 6, לאור יום: הבלשים עצרו "על חם" חוליית גנבים | צפו בדרמה

בלשי ימ"ר מג"ב צפון עצרו "על חם" בכביש 6, לאור יום, חמישה חשודים בפריצה למוסדות חינוך וגניבת ציוד טכנולוגי בשווי אלפי שקלים | צפו בתיעוד המעצר (משטרה)

מעצר החשודים (צילום: דוברות המשטרה)

בלילה שבין שני לשלישי, פעלו בלשי היחידה המרכזית של מג"ב צפון בעקבות מידע שהתקבל ביחידה על חוליית פורצים שבכוונתה לפרוץ למוסד חינוכי בצפון הארץ ולגנוב ציוד טכנולוגי.

ועל פי החשד של המשטרה, החולייה קשורה למספר אירועי פריצה לבתי ספר בגזרת המחוז הצפוני.

המעצר הדרמטי בכביש 6 (צילום: דוברות המשטרה)

עם קבלת הדיווח על כניסת החולייה לגזרה, קפצו הכוחות וביצעו פעילות במספר מוקדים לאיתורה. לאחר מספר שעות, אותרה החולייה כשהיא מפוצלת והבלשים ביצעו מעצרים נגד חברי החוליה סמוך לכביש 6.

במהלך מעצרם איתרו הבלשים ברכבם ציוד טכנולוגי ומחשבים החשודים כגנובים.

חמשת החשודים, תושבי הפזורה הבדואית בדרום, בגירים, נעצרו והועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג"ב צפון. מעצרם של החשודים הוארך וצפויים מעצרים נוספים.

