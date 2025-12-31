פרצו למוסדות חינוך על כביש 6, לאור יום: הבלשים עצרו "על חם" חוליית גנבים | צפו בדרמה בלשי ימ"ר מג"ב צפון עצרו "על חם" בכביש 6, לאור יום, חמישה חשודים בפריצה למוסדות חינוך וגניבת ציוד טכנולוגי בשווי אלפי שקלים | צפו בתיעוד המעצר (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:03