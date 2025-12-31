בתום מרדף: לוחמים עצרו 16 שב"חים על שפת הכנרת | צפו בתיעוד

במשטרה התקבלה אתמול (שלישי) אינידקציה על העסקת שוהים בלתי חוקיים באתר עבודה לבניית בית מלון על חופה המזרחי של הכנרת.

בעקבות המידע, כוחות של משטרה ולוחמי משמר הגבול פשטו על המתחם. עם הכניסה למתחם ולאחר שנעשו סגירות מסביב למקום זיהו השוטרים מספר רב של חשודים שמנסים להימלט, השוטרים ביצעו מרדפים רגליים אחר החשודים ובהמשך סרקו במגוון מקומות מסתור.

במהלך הפעילות הצליחו הכוחות לעצור 16 תושבי שטחים השוהים בישראל ללא אישורים שהועברו לתחנה בעזרת אוטובוס שזומן למקום. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בטבריה.

מהמשטרה נמסר כי: "פעילות זו הינה חלק מפעילות ממוקדת המתבצעת במחוז הצפוני על רקע הפיגוע המשולב שהתרחש במהלך סוף השבוע.

"מיום ראשון ועד ליום שלישי נעצרו בתחומי מחוז צפון עשרות תושבי שטחים שנעצרו לצד מספר רב של מעסיקים, מלינים ומסיעים של אותם תושבי שטחים".