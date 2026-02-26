התפיסה המשטרתית | צפו| צילום: צילום: דוברות המשטרה
בלשי משטרת מסובים במרחב דן יחד עם לוחמי מג"ב מרכז, גילו במתוך מתחם ביישוב כמות גדולה גדולה של קנאביס.
השוטרים פשטו על מתחם במושב יגל במסגרת צו חיפוש ותפסו כ-350 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס. נעצרו שני גברים.
350 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס, נתפס על ידי המשטרה כשהיה בתוך ארגזים במתחם ביישוב.
שני חשודים (40 אור יהודה, 23 תושב זר) נעצרו והובאו לחקירה בתחנה שבסיומה נכלאו והבוקר יובאו לדיון בבימ"ש השלום בת"א.
