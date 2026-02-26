כיכר השבת
ישראלי ותושב זר נעצרו

"רק נראה כמוסך"; לא תאמינו מה מצאו השוטרים בתוך מתחם ביישוב השקט

בלשי משטרת מסובים יחד עם לוחמי מג"ב מרכז, ערכו אתמול חיפוש על פי צו בית משפט, במתחם במושב יגל, שם הם גילו כמות עצומה של חומר האסור בשימוש | תיעוד הפשיטה (חדשות משטרה)

התפיסה המשטרתית | צפו
התפיסה המשטרתית | צפו| צילום: צילום: דוברות המשטרה
התפיסה המשטרתית | צפו (צילום: דוברות המשטרה )

בלשי משטרת מסובים במרחב דן יחד עם לוחמי מג"ב מרכז, גילו במתוך מתחם ביישוב כמות גדולה גדולה של קנאביס.

השוטרים פשטו על מתחם במושב יגל במסגרת צו חיפוש ותפסו כ-350 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס. נעצרו שני גברים.

350 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס, נתפס על ידי המשטרה כשהיה בתוך ארגזים במתחם ביישוב.

שני חשודים (40 אור יהודה, 23 תושב זר) נעצרו והובאו לחקירה בתחנה שבסיומה נכלאו והבוקר יובאו לדיון בבימ"ש השלום בת"א.

התפיסה המשטרתית במושב (צילום: דוברות המשטרה )
התפיסה המשטרתית במושב (צילום: דוברות המשטרה )
התפיסה המשטרתית במושב (צילום: דוברות המשטרה )
התפיסה המשטרתית במושב (צילום: דוברות המשטרה )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר