פרקליטות המדינה במחוז מרכז הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי לנוער כתב אישום נגד נער בן 13 שהצית בשבוע שעבר את שיערה של אישה בת 69 באוטובוס בנתניה.

על פי כתב האישום, במהלך הנסיעה דיברו הנאשם וחבריו בקול רם וקיללו, ולאחר שהאישה העירה להם - שלף מצת מכיסו והצית את שערות ראשה. האש התפשטה במהירות. הנער עמד במקומו והביט בשיער הבוער מבלי שניסה לסייע או לכבות את האש. נוסע אחר הבחין במתרחש ונחלץ לעזרת האישה, וסייע בכיבוי הלהבות.

כתב האישום מייחס לקטין עבירות של הצתת אדם וניסיון לחבלה חמורה. במקביל, הפרקליטות ביקשה שהנער יועבר למוסד סגור "לנוכח מסוכנותו הרבה": "תגובה שלוחת רסן זו לאירוע מינורי מלמדת על היעדר מוחלט של שליטה עצמית ועל פוטנציאל סיכון גבוה וממשי הנשקף מהנאשם כלפי הסובבים אותו".

בתיעוד מהמקרה החריג והמזעזע ניתן לראות את שיערה של האישה ממש עולה באש כאשר נוסעים מרחבי האוטובוס ניגשים לסייע ולנסות לכבות אותו. הנהג הריח ריח שרוף, הבין את הסיטואציה ומיהר להזעיק את המשטרה. שוטרי מחלקת הנוער עצרו את הקטין והביאו אותו לחקירה.

בחקירתו התברר כי הקטין החשוד הוא בנו של עבריין מוכר למשטרה, שבימים אלה מרצה מעצר לאחר שהואשם ברצח. בחקירתו טען הקטין החשוד כי האישה "הציקה לי אז הצתתי אותה״. בתום החקירה החליטו לעצור את הקטין. המקרה אף הגיע עד לפתחו של מנהל המחוז, שהנחה לפעול ביד קשה נגד החשוד וזאת למרות גילו הצעיר.