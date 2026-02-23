אסון מחריד בנפאל: אוטובוס נוסעים החליק מהכביש היישר אל הנהר

לפחות 17 בני אדם נהרגו ו־24 נוספים נפצעו לאחר שאוטובוס נוסעים שהיה בדרכו מפוקרה לקטמנדו שבנפאל היה מעורב בתאונה היום (שני) בשעות הבוקר המוקדמות.

האסון התרחש כאשר האוטובוס החליק מהכביש וצנח אל נהר הטרישולי. לצורך מבצע החילוץ הוזעק צוות צוללנים מיחידת ניהול האסונות של כוח המשטרה.

דובר כוח המשטרה החמושה של נפאל, בישנו פרסאד בהאטה, מסר כי גופותיהם של 17 הרוגים חולצו מזירת התאונה.

עוד ציין הדובר כי 24 פצועים חולצו והועברו לבתי חולים שונים לקבלת טיפול רפואי. זהות ההרוגים והפצועים טרם התבררה, וגם הסיבה לתאונה עדיין אינה ידועה.