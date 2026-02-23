כיכר השבת
הרוגים ופצועים בזירה

אסון מחריד בנפאל: אוטובוס נוסעים החליק מהכביש היישר אל הנהר

לפחות 17 בני אדם נהרגו ו־24 נוספים נפצעו לאחר שאוטובוס נוסעים החליק מהכביש וצנח אל נהר הטרישולי בנפאל | לצורך מבצע החילוץ הוזעק צוות צוללנים מיוחד (בעולם)

מזירת התאונה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לפחות 17 בני אדם נהרגו ו־24 נוספים נפצעו לאחר שאוטובוס נוסעים שהיה בדרכו מפוקרה לקטמנדו שבנפאל היה מעורב ב היום (שני) בשעות הבוקר המוקדמות.

האסון התרחש כאשר האוטובוס החליק מהכביש וצנח אל נהר הטרישולי. לצורך מבצע החילוץ הוזעק צוות צוללנים מיחידת ניהול האסונות של כוח המשטרה.

דובר כוח המשטרה החמושה של נפאל, בישנו פרסאד בהאטה, מסר כי גופותיהם של 17 הרוגים חולצו מזירת התאונה.

עוד ציין הדובר כי 24 פצועים חולצו והועברו לבתי חולים שונים לקבלת טיפול רפואי. זהות ההרוגים והפצועים טרם התבררה, וגם הסיבה לתאונה עדיין אינה ידועה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר