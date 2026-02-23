כיכר השבת
כך הסביר את מעשיו

מטוס קל נחת בשדה זרוע בצפון - זה הקנס הגבוה שהטייס קיבל | תיעוד

מטוס קל נחת באמצע שדה זרוע סמוך לקיבוץ דליה שבמועצה האזורית מגידו | לוחמי זרוע היישובים של מג"ב צפון רשמו לחובת הטייס דו"ח בגין העבירה והטילו עליו קנס בסך 2,500 ש"ח (משטרה)

המטוס בשדה הזרוע (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך סוף השבוע דווח ללוחמי מג"ב צפון על מטוס קל שנחת באמצע שדה זרוע סמוך לקיבוץ דליה שבמועצה האזורית מגידו, על ידי פקח אגף הביטחון של המועצה האזורית מגידו ורב"ש הקיבוץ, וזמן קצר לאחר מכן המריא בחזרה.

המטוס בשדה הזרוע
המטוס בשדה הזרוע| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המטוס בשדה הזרוע (צילום: דוברות המשטרה)

עם קבלת הדיווח פעלו לוחמי זרוע היישובים של מג"ב צפון לאיתור וזיהוי הטייס, רשמו לחובתו דו"ח בגין העבירה והטילו עליו קנס בסך 2,500 ש"ח שנשלח אליו בדואר.

הלוחמים יצרו קשר טלפוני עם הטייס והבהירו לו את מהות העבירה והשלכותיה. הטייס קיבל אחריות על מעשיו, התנצל והסביר כי הוא נוהג לטוס להנאתו בסופי שבוע ולנחות בשטחים פתוחים.

במשטרה מדגישים כי "כניסת כלי תחבורה לשדות חקלאיים גורמת לנזקים משמעותיים לגידולים ולפגיעה ישירה בפרנסת החקלאים. מדובר בנזק כלכלי ממשי למרחב הכפרי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר