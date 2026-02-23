במהלך סוף השבוע דווח ללוחמי מג"ב צפון על מטוס קל שנחת באמצע שדה זרוע סמוך לקיבוץ דליה שבמועצה האזורית מגידו, על ידי פקח אגף הביטחון של המועצה האזורית מגידו ורב"ש הקיבוץ, וזמן קצר לאחר מכן המריא בחזרה.

עם קבלת הדיווח פעלו לוחמי זרוע היישובים של מג"ב צפון לאיתור וזיהוי הטייס, רשמו לחובתו דו"ח בגין העבירה והטילו עליו קנס בסך 2,500 ש"ח שנשלח אליו בדואר.

הלוחמים יצרו קשר טלפוני עם הטייס והבהירו לו את מהות העבירה והשלכותיה. הטייס קיבל אחריות על מעשיו, התנצל והסביר כי הוא נוהג לטוס להנאתו בסופי שבוע ולנחות בשטחים פתוחים.

במשטרה מדגישים כי "כניסת כלי תחבורה לשדות חקלאיים גורמת לנזקים משמעותיים לגידולים ולפגיעה ישירה בפרנסת החקלאים. מדובר בנזק כלכלי ממשי למרחב הכפרי".