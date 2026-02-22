"אני עליו.. ירד מהשטח לכיוון היער.. נוסע מערבה לאורך היער.. לדרום לכיוון עילוט" -

כך נשמע טייס היחידה האווירית של משטרת ישראל במהלך מרדף אחר נהג שביצע עבירת תנועה

צפו: בתום מרדף של סיירי סיירת האופנועים הארצית (צפון) ובליווי מסוק של היחידה האווירית במשטרת ישראל, נעצרו חשודים שנמלטו לאחר ביצוע עבירת תנועה. נמצא כי הנהג הינו פסול נהיגה על ידי בית משפט ורשיונו לא בתוקף מאז שנת 2013

במהלך פעילות מבצעית נחושה של סיירי סיירת האופנועים הארצית (צפון) בכביש 79, נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, סיירים קראו לנהג רכב לעצור לבדיקה.

הנהג לא שעה להוראות הסיירים והחל בבריחה לכיוון כללי צומת המוביל.

בסיוע של היחידה האווירית של משטרת ישראל, שהיו שותפים בפעילות המבצעית, הצליח הטייס לזהות ולאתר את נתיב בריחתו של הרכב, כשכל העת המסוק דולק אחריו ומכווין את כוחות המשטרה בשטח, דרך חורשה ועד לעילוט, שם הסיירים הבחינו בשני נוסעי הרכב מתחבאים בחניון.

מי שהסיירים זיהו כנהג, הציג עצמו כנוסע ובבדיקה התברר כי הוא פסול לנהיגה ע"י בית משפט עד תום ההליכים בתיק שמתנהל נגדו. עוד נמצא כי רישיון הנהיגה של הנהג אינו בתוקף משנת 2013.

2 החשודים נעצרו והובאו לחקירה בפני בוחני תנועה בתחנת נצרת. נהג הרכב, בן 31 מעכו, נכלא והובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל.