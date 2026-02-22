טרגדיה התרחשה היום (ראשון) אחר הצהריים ביישוב אזור, בזמן ששוטר מג"ב נורה בבית בזמן ששהה עם חבריו, ככל הנראה חיילי צה"ל.

מיד לאחר התקרית הוזעקו למקום שוטרים וכוחות הצלה, אלא שאלו נאלצו לקבוע את מותו של השוטר בתום פעולות החייאה שכשלו. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה.

החשד הראשוני כעת הוא שהשוטר נורה בעקבות פליטת כדור, וקיים חשד כי מאן דהוא שיחק בנשק באופן לא חוקי ומסוכן, מה שגרם לאסון.

המשטרה עיכבה מספר מעורבים החשודים כקשורים לתקרית הירי, מצ"ח כאמור חוקרת את האירוע הקשה שגבה את חייו של אדם, לאחר שהתברר כי חלק מהמעורבים לפחות היו חיילים.