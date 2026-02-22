כיכר השבת
אירוע חריג: שוטר ישב עם חברים - ונהרג מפליטת כדור | זה מה שככל הנראה התרחש

שוטר מג"ב נהרג אחר הצהריים מירי, ככל הנראה בעקבות אירוע פליטת כדור מנשק במקום| בתום ניסיונות החייאה נאלצו כוחות ההצלה לקבוע את מותו של השוטר (משטרה)

טרגדיה התרחשה היום (ראשון) אחר הצהריים ביישוב אזור, בזמן ששוטר מג"ב נורה בבית בזמן ששהה עם חבריו, ככל הנראה חיילי צה"ל.

מיד לאחר התקרית הוזעקו למקום שוטרים וכוחות הצלה, אלא שאלו נאלצו לקבוע את מותו של השוטר בתום פעולות החייאה שכשלו. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה.

החשד הראשוני כעת הוא שהשוטר נורה בעקבות פליטת כדור, וקיים חשד כי מאן דהוא שיחק בנשק באופן לא חוקי ומסוכן, מה שגרם לאסון.

המשטרה עיכבה מספר מעורבים החשודים כקשורים לתקרית הירי, מצ"ח כאמור חוקרת את האירוע הקשה שגבה את חייו של אדם, לאחר שהתברר כי חלק מהמעורבים לפחות היו חיילים.

