בקרוב על המדפים: תנובה עושה צעד מבורך עבור משפחות גדולות

תנובה הודיעה היום (ראשון) כי היא מתקינה קו חדש לייצור חלב מפוקח באריזות 2 ליטר בהשקעה של 30 מ' ש'. לפי הודעת החברה, הקו יחל לפעול לקראת פסח ויגדיל את תפוקת הייצור בכ-15%.

עד כה הורגלו הישראלים לקרטוני החלב של תנובה בנפח של 1 ליטר ועד ליטר וחצי, כעת כאמור מבשרת תנובה על הגדלת ההיצע גם לקרטונים של שני ליטרים, בשורה למשפחות ברוכות ילדים.

הקו, שמיני במספר של תנובה, צפוי להיכנס לפעילות לקראת חג הפסח, ויגדיל את תפוקת ייצור החלב בכ-15%.

"השקעה זו היא חלק ממחויבותה המתמשכת של תנובה להבטחת אספקה סדירה של חלב מפוקח לציבור, לאחר שבשנת 2024 חנכה את קו קרטוני החלב השביעי במחלבת רחובות בהשקעה של 42 מיליון שקל. תנובה היא יצרנית החלב המפוקח הגדולה בישראל, כאשר בשבע השנים האחרונות הוגדלו קווי ייצור החלב מארבעה קווי יצור לשמונה, בהשקעה כוללת של כ-200 מיליון שקל", נמסר מתנובה.

לדברי גדי קוניא, מנכ"ל תנובה: "תנובה אחראית לייצור ואספקה של כ-75% ממוצרי החלב המפוקחים במדינת ישראל, ומהווה גורם משמעותי בשמירה על בטחון המזון ובהבטחת תזונה מזינה ובריאה לציבור. בשנים האחרונות, ביטחון המזון של ישראל עומד בפני אתגרים משמעותיים, הן בעקבות אירועים גיאופוליטיים, הן בשל אתגרים גלובליים כמו שינויי אקלים, והן בשל המצב הביטחוני בישראל. אנו מודעים לאחריות המוטלת עלינו, ופועלים כל העת לחיזוק יכולות הייצור והאספקה שלנו, תוך השקעה של למעלה מ 200 מיליון שקל רק בשנים האחרונות בקווי ייצור חדשים ובתשתיות לייצור חלב מפוקח ".