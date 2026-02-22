משטרת ישראל התירה לפרסום את דבר מותו של השוטר אורי מכטייב ז"ל, שנהרג מוקדם יותר היום (ראשון) בפליטת כדור במושב אזור.

"משטרת ישראל ומשמר הגבול מודיעים בצער ויגון רב על נפילתו בעת שירותו של לוחם בחטיבת ההכשרות של משמר הגבול - אורי מכטייב ז״ל", נכתב בהודעת המשטרה.

המשטרה הודיעה כי נסיבות המקרה נחקרות על ידי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת., מה שמחזק את הדיווח כי חיילים היו מעורבים בתקרית המצערת.

הלוחם בהכשרה, אורי מכטייב ז״ל, בן 18 ו-11 חודשים, תושב המועצה המקומית אזור, התגייס למשמר הגבול בחודש נובמבר 2025, ושירת בחטיבת הכשרת הלוחם. הותיר אחריו הורים ושני אחים.

"הודעה נמסרה למשפחתו. משמר הגבול ומשטרת ישראל משתתפים בצער המשפחה וימשיכו ללוותה", נמסר מהמשטרה.

לפי הדיווחים, המנוח הוא בנו של סגן מפקד כבאות והצלה, רונן מכטייב.