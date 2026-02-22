כיכר השבת
מרגש: הילד שקידש שם שמיים חגג בר מצווה בתפילין של אביו הי"ד יחד עם חנוכת בית כנסת  

בארי דוידביץ, שאביו שלומי הי״ד נרצח בטבח שמחת תורה, ריגש כשרשם קידוש השם אדיר ודרש להתקין מזוזות בלב קיבוץ מזרע החילוני | השבוע, הוא סגר מעגל כשהניח את התפילין של אביו בבית הכנסת החדש שהוקם בקיבוץ גבים, כשהוא מופתע מביקורו של הרב הראשי, הגר״ד לאו, שקיים הבטחה מרגשת (בארץ)

קביעת המזוזה והבר מצווה המרגשת

בתוך הכאב הבלתי נתפס המלווה את תושבי עוטף עזה מאז טבח שמחת תורה, האיר השבוע אור גדול של אמונה והמשכיות בקיבוץ גבים. חתן בר המצווה, בארי דוידביץ, בנו של הקדוש שלומי דוידביץ הי״ד שנרצח באכזריות ב-7 באוקטובר, עלה לתורה כשהוא עטור בתפילין של אביו ז״ל.

זהו אירוע בר המצווה הראשון שנערך בקיבוץ מאז פרוץ המלחמה, והוא התקיים במקום המרגש ביותר: בית הכנסת החדש שהוקם בקיבוץ לזכרו ולעילוי נשמתו של שלומי הי"ד.

מאחורי החגיגה המרגשת הזו, מסתתר סיפור מצמרר של מסירות נפש וקידוש השם, השזור בקשר מיוחד שנרקם בין הילד היתום לבין הרב הראשי, הגאון . לפני כשנה וחצי, בעיצומם של ימי השכול והכאב, הגיע הגר״ד לאו לבקר את המשפחה ולחזק אותה. במהלך אותו ביקור, נוצר חיבור עמוק ומיוחד בין הרב לבארי הצעיר. הרב לאו, שאף הזכיר את הסיפור המפעים של בארי בספרו, נחשף באותו ביקור לגבורת הנפש של הילד.

היה זה כאשר משפחת דוידביץ פונתה בעקבות המלחמה לקיבוץ מזרע - קיבוץ הידוע באופיו החילוני המובהק (שאף משמש כסמל לדברים המנוגדים למסורת ישראל). מנהלת בית הספר המקומי, שביקשה להקל על הילד שאיבד את אביו בנסיבות כה טרגיות, פנתה אליו והבטיחה כי כל מה שיבקש - יקבל. היא הציעה לו מתנות, פיצויים, טיסה ואפילו מכשיר סלולרי חדש.

התשובה של בארי הותירה את הצוות החינוכי ללא מילים: ״הדבר היחיד שחשוב לי זה דבר אחד״, ענה הילד. ״את אבא שלי רצחו רק בגלל שהוא היה יהודי. הסמל של בית יהודי הוא מזוזה. איך יכול להיות שאני מגיע לבית ספר שאין בו אפילו מזוזה אחת?״. בארי ביקש דבר אחד בלבד: שיתקינו מזוזות בבית הספר. וכך אכן היה. בזכות עמידתו האיתנה של ילד צעיר אחד, נקבעו מזוזות בכל כיתות בית הספר בלב הקיבוץ החילוני.

באותו ביקור ניחומים וחיזוק של הגר״ד לאו, הבטיח הרב לבארי כי ישתדל להגיע ולשמוח עמו ביום הבר מצווה שלו. בנוסף, לרב הייתה בקשה אחת מהמשפחה: שעד ליום הבר מצווה, הם יצליחו להקים בית כנסת של קבע בקיבוץ גבים בו הם מתגוררים.

השבוע, ההבטחה הכפולה הפכה למציאות. משפחת דוידביץ זכתה לחנוך את בית הכנסת החדש בקיבוץ - חלומו הגדול של האב שלומי הי״ד שרצה שיהיה מקום תפילה בתוך הקיבוץ. עופרי, אלמנתו, סיפרה בדמעות על שרשרת ההשגחה הפרטית שהובילה להקמת המקום נגד כל הסיכויים, כשהיא מודה לחברתה מיטל שדחפה את המיזם: ״שלומי ליווה אותנו בכל התהליך. גם כשכמעט התייאשתי, איכשהו הכסף הגיע והדברים הסתדרו״.

אל שיא ההתרגשות הגיעו הנוכחים כאשר הגר"ד לאו הפתיע את המשפחה, קיים את ההבטחה והופיע בהפתעה באירוע חנוכת בית הכנסת ובר המצווה.

הרב נשא דברים באירוע ״לראות את בארי מניח את התפילין של אבא שלו, זה הביטוי העמוק ביותר להמשכיות של עם ישראל, בכל פעם שהוא קושר את התפילין, הוא קושר את עצמו לקדוש ברוך הוא, וקשור לאבא שלו שנמצא בשמיים. אנחנו עם של מאמינים. גם כשנכנס חודש אדר והיה פחד מהאויב, עם ישראל ידע להרבות בשמחה. אנו בוטחים בבורא עולם ויודעים שיהיו לנו רק סיבות לשמחה״.

במעמד נכח גם יו״ר עמותת ״איילת השחר״, הרב שלמה רענן, שליווה את המשפחה במסירות במסע להקמת בית הכנסת. הרב רענן העניק לבארי מתנה בעלת מסר: רעשן מכסף טהור לכבוד פורים. ״הרעשן מלמד אותנו שלא שמים לב לכל הרעשים והמפריעים מסביב״, הסביר הרב. ״מחזיקים חזק וממשיכים קדימה. בארי, מעתה אתה תהיה הממונה על הרעשן בקריאת המגילה בבית הכנסת הזה״.

וואו מה זה יהודי
גאה להיות חלק מהעם הזה

