הרב דוד לאו (נולד בתל אביב) משמש כרב הראשי האשכנזי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית מאז שנת 2013. בנו של הרב ישראל מאיר לאו, נשוי לצפורה לאו ואב לילדים. מתגורר בירושלים ומכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול.

בתקופת כהונתו, שהוארכה מעבר ל-10 שנים המקוריות, הוביל הרב לאו מספר מהלכים משמעותיים ברבנות הראשית. לאחרונה, במהלך מלחמת חרבות ברזל, הנהיג פסיקות הלכתיות חשובות הנוגעות לזיהוי חללים, הנחיות לשבת בזמן מלחמה, וסוגיות הלכתיות מורכבות אחרות.

הרב לאו מקיים שיעור תורה שבועי קבוע על פרשת השבוע, המשודר באמצעי התקשורת השונים ומגיע לקהל רחב. שיעוריו מתאפיינים בבהירות, רלוונטיות לחיי היומיום, והנגשת התורה לכלל הציבור.

במסגרת תפקידו כרב ראשי, הוביל הרב לאו מאבקים בנושאי כשרות, גיור, ושמירה על הצביון היהודי במרחב הציבורי. לאחרונה חנך את "מרכז לאו" בירושלים, המרכז את פעילותו התורנית והציבורית.

בתקופת המלחמה הנוכחית, מרבה הרב לאו לבקר בבסיסי צה"ל, בתי חולים ומרכזי פינוי, מחזק את ידי החיילים והאזרחים, ומספק מענה הלכתי לשאלות המתעוררות במצב החירום.