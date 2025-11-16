טקס הפרשת תרומות ומעשרות המסורתי ביקב ברקן

רגשי קודש ושמחה של מצווה עטפו את יקב ברקן – היקב הגדול והמהודר ביותר בארץ – כאשר התקיים בו המעמד השנתי הנשגב והמרומם של הפרשת תרומות ומעשרות. מעל מאה אלף ליטר יין בשווי מאות אלפי שקלים נשפכו במעמד המיוחד, תוך שמחה גדולה וריקודים של בעלי היקב, שהביעו את רגשותיהם על הזכות שנפלה בחלקם לקיים את המצווה.

המעמד המרגש, שהפך למסורת קדושה ביקב, התקיים בנוכחות מרשימה של עשרות רבנים, משגיחי ומפקחי כשרות, פוסקי הלכה ונציגים בכירים ממערכות הכשרות השונות הפועלות ביקב. לצד רבני מערכות הכשרות המפקחים על היקב, בד"ץ העדה החרדית, רבני המועצה האזורית גזר, בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, בד"ץ מחזיקי הדת בעלזא, הגאון רבי דוב לנדו, מערכת הכשרות OK ובד"ץ בית יוסף, השתתפו גם בעלי היקב, יו"ר קבוצת טמפו מר ג'ק בר, יו"ר יקבי ברקן מר אמיר בורנשטיין וכל צוותי ההנהלה הבכירה של החברות. ועובדי היקב שזכו להיות שותפים למעמד המיוחד. המעמד נפתח בחתימה על כתב שליחות רשמי בין הנהלת כשרות הבד"ץ של העדה החרדית לבין הנהלת היקב - מר ג'ק בר ומר אמיר בורנשטיין. בהמשך הפריש הרב לייבל וייס, מראשי בד"ץ העדה החרדית תרומה גדולה ותרומת מעשר – ואף נשא דברי ברכה חמים וקצרים. ברגע המרגש ביותר של הטקס, בפתיחת הברזים של המיכלים הענקיים, כובדו הרב דוד לאו והרב שלמה בן עזרא לבצע את פעולת הפתיחה. זרמו ונשפכו מעל מאה אלף ליטר יין איכותי, בשווי מאות אלפי שקלים, לקול קטעי מנגינה מרגשים בביצוע ילדי תת דז'יקוב בית שמש. המראה המרגש של הזרמת כמויות עצומות אלה של יין לשם קיום מצות הפרשת תרומות ומעשרות, עורר רגשי קדושה אמיתיים בקרב כל הנוכחים. לאחר המצווה הגדולה פצחו בעלי היקב יחד עם כל המשתתפים בריקודים ושמחה גדולה לכבוד המצווה, לקול צלילי מוזיקה חגיגית.

הרב הראשי לשעבר הגאון רבי דוד לאו נשא דברים מרגשים וחיבר אותם לאברהם אבינו בפרשת השבוע: "למדנו כי אברהם אבינו עשה רק את רצון ה' גם אם נראה היה שלא צומחת לו טובה מכך", אמר הרב לאו והוסיף: "גם אם נראה עכשיו כי לפנינו יש הפסד, של הפרשת סך עצום של ליטרים לתרומות ומעשרות, זה לא לשפוך ולא להפסיד, כי זה רצון ה'.

הגר"ד לאו בירך את בעלי היקב "שיזכו שבשנה הבאה יצטרכו להוסיף עוד ועוד על הנתינה וזו תהיה נתינה לכהנים, נתינה לקודש ולגבוה, שנזכה בעז"ה שיבנה הבית הגדול והקדוש במהרה בימינו אמן".

הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמן, מרבני ועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדית, עמד בדבריו על חביבות המצווה ועל קידוש השם הגדול שיש בהפרשת כמות גדולה כזו של יין לשם קיום המצווה. הוא בירך את בעלי היקב שבזכות המצווה הגדולה יקבלו ברכה מן השמיים, ובירך גם את כל הקהל שיזכו לכל הישועות והברכות.

הגאון הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה, הביע הערכה מיוחדת ליו"ר קבוצת טמפו מר ג'ק בר וליו"ר יקבי ברקן מר אמיר בורנשטיין: "אני מכיר אותם לאורך שנים רבות ונפעם כל פעם מחדש איך הם מקפידים על קלה כבחמורה ועל כל נושאי הכשרות. אני מלווה אותם לאורך השנים ומשתתף באירוע המיוחד הזה במשך שנים רבות. איני מכיר מקומות רבים נוספים שמקפידים כל כך על נושאי הכשרות ולא מוותרים על שום דבר כדי להגיע לרמת הכשרות הגבוהה ביותר שיש. לאנשים הפועלים כך בנושאי כשרות, יש סייעתא דשמיא, ולכן אני רוצה לברך אותם שימשיכו ושתהיה להם עוד הצלחה גדולה בהמשך העשייה שלהם".

בסיום הטקס המרגש התקיימה סעודת מצווה מפוארת לכבוד המעמד המיוחד במרכז המבקרים של היקב. בסעודה השתתפו הרבנים החשובים מכל מערכות הכשרות, והדוברים בו הביעו את הערכתם ליקבי ברקן, היקב הגדול והמהודר ביותר בארץ, על הקפדתו המופלאה על שמירה קפדנית בכל נושאי הכשרות ברמה הגבוהה ביותר, תוך קיום המצוות בשמחה אמיתית ובהידור מיוחד.

