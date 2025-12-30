מבני ברק ועד ארה"ב שמחה בעולם העסקנות | קהל המונים נהרו לשמחת בר המצווה לבן העסקן הנודע השבוע נחגגה בארה"ב שמחת בר המצווה לבנו של העסקן הנמרץ הרב חיים מאיר מרקוביץ, הפועל נצורות למען הכלל והפרט בארצות הברית, לקראת השמחה, הגיע הרב מרקוביץ עם בנו לארה"ק להנחת תפילין אצל רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, שיצא מגדרו וערך שמחת בר מצווה במרכז החסידות בהשתתפות כלל החסידים | השבוע, כאמור המשיכה השמחה אל מעבר לים, שם נערכה סעודת בר המצווה המרכזית בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בולטים | צפו בגלריה מהארץ ומארה"ב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:31