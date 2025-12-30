כיכר השבת
מבני ברק ועד ארה"ב

שמחה בעולם העסקנות | קהל המונים נהרו לשמחת בר המצווה לבן העסקן הנודע

השבוע נחגגה בארה"ב שמחת בר המצווה לבנו של העסקן הנמרץ הרב חיים מאיר מרקוביץ, הפועל נצורות למען הכלל והפרט בארצות הברית, לקראת השמחה, הגיע הרב מרקוביץ עם בנו לארה"ק להנחת תפילין אצל רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, שיצא מגדרו וערך שמחת בר מצווה במרכז החסידות בהשתתפות כלל החסידים |  השבוע, כאמור המשיכה השמחה אל מעבר לים, שם נערכה סעודת בר המצווה המרכזית בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בולטים | צפו בגלריה מהארץ ומארה"ב (חסידים)

בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ (צילום: אברומי בערגר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
בר מצווה לבן הרב חיים מאיר מרקוביץ, אצל האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מבני ברק ועד ארה"ב

|

נועם שיח בסיפורי צדיקים

||
2

עשרה בטבת

|

הוציאו תיבה לרחובה של עיר

||
2

ברית קודש

|

אלפים נהרו לחזות

||
4

ירושלים צהלה ושמחה

|

הבשורה עברה במחנה

||
1

צַוֵּה יְשׁוּעוֹת יַעֲקֹב

|

לקיים בנו חכמי ישראל

||
1

זכרונו לברכה

|

לזכרם של האדמו"ר והרבנית

||
3

הכיסא נותר מיותם

||
4

אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים

||
4

חבוש בקולפיק

|

מזל טוב

||
3

יונה הנביא נסגר לתנועה 

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר