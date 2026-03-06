אלפי בני ירושלים והמוני חסידי ברסלב עדיין נתונים תחת הרושם העז של יום הפורים המרומם שעברו בצל קודשו של עמוד התפילה והעבודה, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב.

את קריאת המגילה הן בליל פורים והן ביום הפורים, קרא הגה"צ במעון קודשו ברחוב גמול. רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך יום הפורים, כאשר ידידו הקרוב של הגרי"מ, האדמו"ר מפינסק קרלין, הגיע לביקור בביתו להתברך ביום גדול זה.

השניים, הקשורים בעבותות אהבה וידידות רבת שנים, הסבו יחדיו דקות ארוכות של קורת רוח. האדמו"ר והגה"צ החליפו דברי תורה בענייני היום והתברכו בברכת לחיים לישועת הכלל והפרט.

שיאו של היום הגיע בשעות אחר הצהריים, כאשר אלפים נהרו לעבר האוהל הענק שהוקם במיוחד ברחוב בהר"ן, כדי להכיל את ההמונים שביקשו להסתופף בצילו של הגרי"מ בעת עריכת השולחן הטהור "משתה היין".

במהלך הטיש המרומם עודד הגה"צ את השירה בעוז ובתעצומות, כשהוא מניף את ידיו ומלהיב את לבבות האלפים בשמחת החג. במשך שעות ארוכות נמשך הטיש, כאשר הגה"צ מאציל מנועם ברכותיו על המשתתפים.