שלהבת של קודש | פורים בצל קודשו של עמוד העבודה הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר

מראות הוד מימי הפורים בצל קודשו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | החל מקריאת המגילה במעון קודשו ברחוב גמול, דרך הביקור המפתיע של ידיד נפשו האדמו"ר מפינסק קרלין, ועד לטיש משתה היין האדיר ברחוב בהר"ן | אלפי חסידים זכו להתרומם לקל חי, ולהתברך מפיו ביום גדול ונשגב זה | צפו בתיעודים ממעון הקודש ומהשולחן הטהור (חסידים) 

פורים בצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר
פורים בצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר| צילום: צילום: דוד ארזני
פורים בצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )

אלפי בני ירושלים והמוני חסידי ברסלב עדיין נתונים תחת הרושם העז של יום הפורים המרומם שעברו בצל קודשו של עמוד התפילה והעבודה, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב.

את קריאת המגילה הן בליל פורים והן ביום הפורים, קרא הגה"צ במעון קודשו ברחוב גמול. רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך יום הפורים, כאשר ידידו הקרוב של הגרי"מ, האדמו"ר מפינסק קרלין, הגיע לביקור בביתו להתברך ביום גדול זה.

השניים, הקשורים בעבותות אהבה וידידות רבת שנים, הסבו יחדיו דקות ארוכות של קורת רוח. האדמו"ר והגה"צ החליפו דברי תורה בענייני היום והתברכו בברכת לחיים לישועת הכלל והפרט.

שיאו של היום הגיע בשעות אחר הצהריים, כאשר אלפים נהרו לעבר האוהל הענק שהוקם במיוחד ברחוב בהר"ן, כדי להכיל את ההמונים שביקשו להסתופף בצילו של הגרי"מ בעת עריכת השולחן הטהור "משתה היין".

במהלך הטיש המרומם עודד הגה"צ את השירה בעוז ובתעצומות, כשהוא מניף את ידיו ומלהיב את לבבות האלפים בשמחת החג. במשך שעות ארוכות נמשך הטיש, כאשר הגה"צ מאציל מנועם ברכותיו על המשתתפים.

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקריאת המגילה (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בלחיים ביום הפורים (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בבוקר יום הפורים (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בבוקר יום הפורים (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בבוקר יום הפורים (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בבוקר יום הפורים (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בבוקר יום הפורים (צילום: שימי פ. )
