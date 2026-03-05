האם התקיפות האמריקניות והישראליות מהאוויר מניעים כבר בשטח מהלכים על הקרקע נגד משטר האייתוללות? לפי דיווח ראשוני הערב (חמישי) נראה שיש סדקים ראשונים.

הפרשן לענייני ערבים ברוך ידיד דיווח במהדורה המרכזית של ערוץ I24NEWS כי באזורי פריפריה באיראן - באזור הדרומי של המדינה, ובצפון מערב המדינה, בתפר עם כורדיסטאן ועיראק - ישנן תופעות של סדקים במשטר.

לפי הדיווח, בצפון המדינה חיילי צבא איראן יורדים מהמדים, מגלחים זקנים ויוצאים אל אפגניסטן השכנה. לעומתם חיילי בסיג' נוטשים את המטות עם בני משפחות ונמלטים מכל מאוזרים שונים.

במקביל, תושבים מקומיים באותם אזורים מנצלים את המצב כדי להרוס מטות בסיג'. אנשי משטר עוברים לבתי ספר.

עוד דווח כי ישנן תקיפות כלפי אנשי משטר מצד גדודים חמושים שונים שמתגבשים. לפחות 2-3 תקיפות מרכב חולף לעבר מטות הבסיג' תועדו באותן אזורים.

בנוסף לפי הדיווח יש תופעות של עריקות מהצבא האיראני, תוך שבועת אמונים לעם האיראני - לא לממלכה ולא לרפובליקה האסלאמית.

מנגד, כך דווח, ישנה התארגנות חמושה מוכרת גם החלק האחווזי בדרום איראן, שקורא לעצמאות ולשליטה במשאבים הכלכליים באותו אזור. בעבר ניסו אותם גורמים בדרום לשלוט באזורי הנפט.

האם יש תיאום בין הקבוצות? לפי הדיווח, יש גורמי אופוזיציה שאומרים שהדבר נמצא בימים אלה בהתהוות, ואולי לקראת כניסה כורדית שעדיין לא מתקיימת - תתגבש צורה עוד יותר.