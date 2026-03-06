משטרת ישראל פרסמה אזהרה לציבור בעקבות נפילת פצצת מצרר בתחומי מחוז צפון במהלך מבצע "שאגת הארי", והדגישה כי מדובר באיום ממשי על חיי אדם.

לדברי המשטרה, בניגוד לרקטה רגילה, פצצת מצרר מתפזרת בעת פגיעתה ומפזרת בשטח מספר רב של פצצונות קטנות, שעלולות להישאר פזורות בשטח ולהוות סכנה על פני אזור רחב.

במשטרה מזהירים כי רבות מהפצצונות אינן מתפוצצות מיד ונשארות בשטח במצב של "נפל". במצב זה הן רגישות במיוחד, וכל מגע, תזוזה או טלטול עלולים לגרום להפעלתן באופן מיידי.

בהודעה הודגש כי במקרה של זיהוי חפץ חשוד הדומה לפצצונת, יש להתרחק מהמקום באופן מיידי, להרחיק סקרנים ולדווח מיד למוקד 100 של משטרת ישראל.

במשטרה מדגישים כי רק חבלני המשטרה מוסמכים לטפל בפריטים מסוג זה, לנטרל אותם ולזכות את השטח בבטחה.

עוד נמסר כי המשמעת האזרחית והקפדה על הנחיות החבלנים הן קריטיות להצלת חיים. במשטרה ציינו כי הכוחות ערוכים בכל הגזרות וימשיכו לפעול כדי לשמור על ביטחון הציבור.