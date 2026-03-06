כיכר השבת
צפו בלהבות

תיעוד מלב טהרן: השמדת הבונקר התת-קרקעי של עלי חמינאי

הבונקר נבנה מתחת למתחם ההנהגה של המשטר והיה נכס חירום מאובטח לניהול הלחימה על ידי חמינאי. הבונקר התפרס על פני רחובות שלמים וכלל נקודות כניסה רבות וחדרים להתכנסויות עבור בכירי המשטר (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הבוקר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, את הבונקר התת-קרקעי של עלי חמינאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

הבונקר התת-קרקעי, נבנה מתחת למתחם והיה נכס חירום מאובטח לניהול הלחימה על ידי המנהיג, שחוסל טרם הספיק להשתמש בו במבצע ''. לאחר חיסול חמינאי, המתחם המשיך לשמש את בכירי המשטר האיראני.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

לאורך שנים, המשטר השקיע את מאמציו להקמת המתחם התת-קרקעי, במטרה לבסס עבורו מקום לקידום תוכניותיו הצבאיות, ומימוש האידיאולוגיה הקיצונית והאכזרית נגד מדינת ישראל והעולם המערבי.

הבונקר התת-קרקעי התפרס על פני רחובות שלמים בלב טהרן וכלל נקודות כניסה רבות וחדרים להתכנסויות עבור בכירי משטר הטרור האיראני.

המתחם הותקף לאחר איסוף מידע וחקר מודיעיני ממושך ויסודי שהתבצע באמ"ן.

מתחם ההנהגה שימש כמפקדה המרכזית והחשובה ביותר של משטר הטרור האיראני. השמדת הבונקר התת-קרקעי מעמיקה את הפגיעה ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור האיראני.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר