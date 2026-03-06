תיעוד מלב טהרן: השמדת הבונקר התת-קרקעי של עלי חמינאי

( צילום: דובר צה"ל )

כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הבוקר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, את הבונקר התת-קרקעי של עלי חמינאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

הבונקר התת-קרקעי, נבנה מתחת למתחם והיה נכס חירום מאובטח לניהול הלחימה על ידי המנהיג, שחוסל טרם הספיק להשתמש בו במבצע 'שאגת הארי'. לאחר חיסול חמינאי, המתחם המשיך לשמש את בכירי המשטר האיראני.

לאורך שנים, המשטר השקיע את מאמציו להקמת המתחם התת-קרקעי, במטרה לבסס עבורו מקום לקידום תוכניותיו הצבאיות, ומימוש האידיאולוגיה הקיצונית והאכזרית נגד מדינת ישראל והעולם המערבי. הבונקר התת-קרקעי התפרס על פני רחובות שלמים בלב טהרן וכלל נקודות כניסה רבות וחדרים להתכנסויות עבור בכירי משטר הטרור האיראני. המתחם הותקף לאחר איסוף מידע וחקר מודיעיני ממושך ויסודי שהתבצע באמ"ן. מתחם ההנהגה שימש כמפקדה המרכזית והחשובה ביותר של משטר הטרור האיראני. השמדת הבונקר התת-קרקעי מעמיקה את הפגיעה ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור האיראני.