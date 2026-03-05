טרגדיה קשה: הלם ותדהמה עם פטירתו הטראגית והפתאומית של הבחור החשוב שמעון מנדלוביץ ז"ל, מחסידות זוועהיל ומחשובי הבחורים בחצר הקודש ויז'ניץ בית שמש, שקיפד את חייו היום (חמישי) בצהריים באסון נורא שהתרחש בבית העלמין 'הר המנוחות' בירושלים.

המנוח הגיע בצהריים יחד עם בני משפחתו לפקוד את ציונו של סבו ז"ל, לרגל היארצייט. במהלך השהות במקום, ככל הנראה בעת שחיפש פינה צדדית, מעד שמעון ז"ל בנסיבות מצמררות מגובה רב בשטח קברי הקומות ונפגע באורח אנוש.

כוחות הצלה ומד"א שהוזעקו לזירה נאלצו, למגינת לב, לקבוע את מותו במקום. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים בראשות המפקד בנצי אוירינג, יחד עם המתנדבים דודי פינס ויהודה הנפלינג, פעלו במשך שעות ארוכות בזירה הקשה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

"המנוח הגיע לכבד את זכר סבו ומצא שם את מותו", סיפרו מתנדבי זק"א בכאב. "בני המשפחה סיפרו כי במהלך השהות באזור חשוך בהר, הוא מעד ונפל מגובה רב. המראה היה קשה מאוד".

פטירתו של שמעון ז"ל הכתה בתדהמה את חבריו בישיבת מיר, ובחסידות ויז'ניץ בית שמש, שם נחשב לאחד מפארי הבחורים, עלה ונתעלה בתורה וביראת שמיים והיה אהוב על כל רואיו.

עם היוודע הבשורה הקשה, הורה האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש לכלל חסידיו ותלמידיו לצאת ולחלוק כבוד אחרון למנוח שנקטף באיבו.

מסע הלוויה יוצא כעת בשעה 23:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.