בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של האשה החשובה והצדקנית, מרת יפה פורגס ע"ה, מוותיקות העיר בני ברק, שהלכה לעולמה כשהיא מותירה אחריה מורשת מפוארת של חינוך וחסד.

המנוחה ע"ה, בתו של הרה"ח ר' מרדכי צבי ויזל ז"ל, הייתה דמות של "אם בישראל". במשך עשרות שנים כיהנה כגננת ותיקה בבני ברק, וזכתה לטעת אמונה טהורה בלבבותיהם של אלפי תינוקות של בית רבן.

יחד עם בעלה, הרה"ח ר' אביגדור פורגס ז"ל, שהלך לעולמו בגיל המופלג 99, נמנו על מייסדי ומוותיקי שכונת "נווה אחיעזר" בעיר. ר' אביגדור ז"ל, שעבד שנים רבות בסוכנות הדואר והיה מוכר כאיש ישר דרך בצורה יוצאת דופן, היה מעמודי התווך של בית המדרש המרכזי בשכונה. זכור במיוחד מאבקו הבלתי מתפשר על קדושת בית הכנסת, כאשר היה מעורר את הציבור בחביבות אך בתקיפות שלא לדבר בעת התפילה.

חייה של מרת יפה ע"ה היו שזורים בניסיונות לא פשוטים, אותם קיבלה באמונה חרישית. בחודש אב תשע"ו שיכלה את בתה, האשה החשובה מרת ינטל לונגר ע"ה מרמת אלחנן, שנפטרה בגיל 61 לאחר ייסורים קשים. בתה הייתה אשת חבר להבדיל לחיים הרה"ח ר' מנחם צבי לונגר שליט"א, מחשובי חסידי סקווירא.

גם בתקופה האחרונה ידעה המשפחה צער, כאשר לפני כחודשיים בלבד, בחודש טבת, הלך לעולמו חתנה, הרה"ח ר' צבי יהודה ביכלר ז"ל, מחשובי חסידי חוג חתם סופר, בעלה של תבדלח"ט מרת מרים מינדל שתחי'.

המנוחה הותירה אחריה משפחה ענפה ההולכת בדרך התורה. בנה היחיד הוא הרב מרדכי פורגס שיחי', גבאו המסור המשמש מזה שנים כנאמן ביתו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן'.

מסע ההלוויה ייצא היום (ה') בשעה 14:30 מרחבת בית הכנסת המרכזי בשכונת רמת אלחנן בבני ברק. הגר"י זילברשטיין צפוי להשתתף ולספוד למנוחה הדגולה.

היא תיטמן בבית החיים 'סגולה' בפתח תקווה, שם תנוח לצד בעלה ובתה ע"ה.

המשפחה יושבת שבעה בביתה, ברחוב אורליאן 19, בני ברק.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.