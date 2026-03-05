ברוך דיין האמת: עולם הכשרות ותושבי העיר אלעד מבכים את לכתו של הרה"ח רבי ברוך נהרי ע"ה, בנו של המנוח ר' שלום נהרי ז"ל, שהלך לעולמו לאחר שנות חיים רצופות בתורה, ביראת שמיים ובנשיאה בעול עם הציבור.

המנוח ע"ה, שהתגורר באלעד קרוב לעשרים שנה, היה דמות מוכרת ואהובה בקהילת "משכן ישראל" בעיר. מכריו מספרים על אדם שקט ומכובד, נעים הליכות ובעל לב רחב, שהיה מקדים שלום לכל אדם ומכבד את הבריות בענווה ובדרך ארץ מופלאה.

במשך שנים רבות שימש הרב נהרי ע"ה כמשגיח כשרות בעיר פתח תקווה. בעבודתו זו ראה שליחות של ממש למען הציבור, וביצע אותה במסירות, באחריות ובשיקול דעת, מתוך יראת שמיים טהורה ודקדוק בהלכה.

חבריו לוועד המשגיחים מספרים על אדם שהיה דוגמה ומופת ליושרה ולמקצועיות בתחום הכשרות, וזכה להערכה רבה מכל גורמי המקצוע.

לצד עבודתו הציבורית, לא פסק פומיה מגירסא. הוא התמיד בלימוד התורה וקבע עיתים לתורה בבתי המדרש בראש העין, שם הסתופף בצילם של תלמידי חכמים ולמד בחברותא מתוך שקידה ואהבה גדולה למילה הכתובה.

חבריו לבית הכנסת "משכן ישראל" באלעד מספרים בכאב: חבל על דאבדין ולא משתכחין. רבי ברוך היה עמוד התווך של הקהילה בשקט שלו, באצילותו ובמאור הפנים שבו קיבל כל מתפלל. זכרו הטוב ילווה אותנו עוד שנים רבות.

המנוח השאיר אחריו דור יראי שמיים ההולכים בדרכו.

מסע ההלוויה יצא היום בשעה 12:30 מבית העלמין באלעד, שם ייטמן.

המשפחה יושבת שבעה ברחוב שמעיה 32, אלעד.

ת.נ.צ.ב.ה.