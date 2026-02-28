אבל כבד בשכונת רמת שלמה בירושלים: עם צאת השבת הגיעה הבשורה המרה והקשה על פטירתו בטרם עת של הילד היקר והאהוב, יוסף גרשון גולדשטיין ז"ל, והוא בן 13 בלבד בפטירתו לאחר מחלה קשה.

במשך שנתיים ימים נשא הבחור ז"ל את המחלה הקשה בגבורה עילאית. שמו, יוסף גרשון בן דבורה נעמה, היה שגור בפי אלפי מתפללים שקרעו שערי שמיים לרפואתו. אך בליל שבת קודש, בביתו שברחוב אגרות משה, התמוטט יוסי ולמגינת לב משפחתו ומכריו, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח ז"ל נולד כבן יחיד בין בנות לאביו, האברך החשוב הרב מנחם גולדשטיין.

בילדותו התחנך בתלמוד תורה 'המסורה' ברמת שלמה, שם הגה על התורה הקדושה והקרין אור ושמחה גם בימיו הקשים ביותר.

בערב ראש השנה האחרון חגג בדיצה את שמחת בר המצווה, מעמד שהיה רווי בדמעות של תקווה ובתפילה להמשך רפואתו.

גם בימיו האחרונים, כשהמחלה הכתה בו בעוז והוא התקשה בהליכה, לא ויתר יוסי על תלמודו. הוא ישב רכון על ספריו והתעקש ללמוד. מכריו מעידים כי עד רגעיו האחרונים ממש, לא פסק פומיה מגירסא, והתורה הייתה לו למשיבת נפש בתוך ים הייסורים.

מסע ההלוויה הכואב ייצא הערב (מוצאי שבת קודש, פרשת תצוה זכור) בשעה 22:30 מבית הכנסת המרכזי ברחוב הרב כהנמן בשכונת רמת שלמה בירושלים, בדרכו אל הר המנוחות.

ת.נ.צ.ב.ה.