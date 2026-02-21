עם צאת השבת התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו של האיש אשר רוח בו, אייל ההון והנגיד רב הפעלים, הרה"ח רבי יהודה פרידלנדר ז"ל, מגדולי הנגידים בחצרות הקודש ויז'ניץ וסאדיגורה, והוא בן תשעים שנה בפטירתו.

המנוח זצ"ל, שהיה סמל ודוגמה לנגיד המכתת רגליו למען התורה, חילק את חייו בין הקהילה היהודית בברזיל, אותה קומם וטיפח, לבין עיר הקודש ירושלים בה קבע את מושבו בערוב ימיו. שמו הלך לפניו כמי שתמך ביד רחבה באלפי מוסדות, אך ליבו היה נתון בקשר בל ינתק לחצרות הקודש ויז'ניץ וסאדיגורה.

בחסידות ויז'ניץ נחשב המנוח לחבר מרכזי בוועידת הנאמנים של החסידות. שמו חקוק באותיות של זהב על בניין בית המדרש הגדול והמפואר של חסידי ויז'ניץ בעיר ביתר עילית, אותו הקים ונדב מהונו הרב מתוך התקשרות איתנה אל מורו ורבו, האדמו"ר מויז'ניץ.