כיכר השבת
היה מקושר לצדיקי אמת

אבל בחצרות ויז'ניץ וסאדיגורה: איל ההון הרב יהודה פרידלנדר ז"ל נפטר בשיבה טובה

ברוך דיין האמת: במהלך השבת נפטר לבית עולמו הנגיד הרבני המפורסם, פטרון מוסדות התורה והחסד, הרה"ח רבי יהודה פרידלנדר ז"ל השיב את נשמתו ליוצרה בשיבה טובה • היה מעמודי התווך של חצרות ויז'ניץ וסאדיגורה, ונדב את בית המדרש המפואר בביתר • לפני כחודש, בגיל 90, הגה בתורה לאורך עשר שעות טיסה ללא הפסקה (דיין האמת)

תגובות
הרב יודל פרידלנדר ז"ל (צילום: ארכיון)

עם צאת השבת התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו של האיש אשר רוח בו, אייל ההון והנגיד רב הפעלים, הרה"ח רבי יהודה פרידלנדר ז"ל, מגדולי הנגידים בחצרות הקודש ויז'ניץ וסאדיגורה, והוא בן תשעים שנה בפטירתו.

המנוח זצ"ל, שהיה סמל ודוגמה לנגיד המכתת רגליו למען התורה, חילק את חייו בין הקהילה היהודית בברזיל, אותה קומם וטיפח, לבין עיר הקודש ירושלים בה קבע את מושבו בערוב ימיו. שמו הלך לפניו כמי שתמך ביד רחבה באלפי מוסדות, אך ליבו היה נתון בקשר בל ינתק לחצרות הקודש ויז'ניץ וסאדיגורה.

בחסידות ויז'ניץ נחשב המנוח לחבר מרכזי בוועידת הנאמנים של החסידות. שמו חקוק באותיות של זהב על בניין בית המדרש הגדול והמפואר של חסידי ויז'ניץ בעיר ביתר עילית, אותו הקים ונדב מהונו הרב מתוך התקשרות איתנה אל מורו ורבו, האדמו"ר מויז'ניץ.

הרב יודל פרידלנדר ז"ל עם מורו ורבו, יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
הרב יודל פרידלנדר ז"ל בחנוכת ביהמ"ד ויז'ניץ בביתר (צילום: שוקי לרר)

קשר עמוק ומיוחד קשר את המנוח לממלכת סאדיגורה, הוא זכה לקירבה יתירה אצל האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל, וקשר זה נמשך ביתר שאת עם יבלחט"א האדמו"ר מסאדיגורה.

מעבר לעושרו וצדקותיו, דמותו הייתה ספוגה בעמל תורה נדיר. רק לפני כחודש, סיפר אחד ממכריו עדות מצמררת הממחישה את אישיותו, במהלך טיסה לארה"ב שנמשכה למעלה מעשר שעות, ישב הנגיד הישיש, בן ה-90, כשחומש פתוח לפניו. הוא הגה בתורה בבת עיניו ללא הפסק וללא מנוחה לאורך כל הטיסה, כבחור צעיר בשיא כוחו.

מסע ההלוויה תצא בשעה 21:00 מביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ אל עבר בית העלמין כפר נחמן ברעננה שם יטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.

יושבים שבעה בבית הבת משפחת שרגוביץ ברחוב ההגנה 2 רעננה.

3
אל תשכתבו את ההסטוריה, לא היה לו שום דבר עם ויזניץ, ובדאי של התקשרות לאדמו"ר. מי שהתרים אותו לבנין בית המדרש "בית שלום" בבחתר הינו אך ורק הרב דוד זיידה יו"ר קהילת ויזניץ ביתר
ישראל חיים ורטהיימר
2
היה גר בתל אביב והתפלל בקהילת עטרת מרדכי של הרב דויטש
ליטאי מובהק
1
היה חסיד סאדיגורה מהבית, היה מקורב לכנסת מרדכי, אז לא היה בסאדיגורה צורך בכסף, אז ויזניץ הקדימו. נשאר נאמן לבית סאדיגורה, ונהג להתיעץ עם הרבי שליטא ולמעלה בקודש
איש מבית לחם

