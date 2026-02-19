כיכר השבת
טרגדיה: התמוטט בזמן המתנה לרופא בקופת החולים במרכז ונפטר

גבר בן 81 שהמתין בקופת חולים בבת ים לרופא, אחרי שהתלונן על חולשה וביקש מבני משפחתו שילוו אותו למרפאה, התמוטט לפתע במהלך ההמתנה וכעבור זמן מותו נקבע במקום. שוחרר לקבורה בבית העלמין בחולון (בארץ)

(צילום: דוברות זק"א)

גבר כבן 81 שהגיע היום (חמישי) לקופת חולים בבית ים שבמרכז הארץ, בעקבות חולשה שהרגיש, התמוטט לפתע ומותו נקבע במקום.

זה קרה בשעת צהרים, ברחוב ארלוזרוב בבת ים. הנפטר הגיע לקופת החולים, מלווה בבני משפחה, לאחר שדיווח על חולשה. במהלך ההמתנה לרופא התמוטט לפתע.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, במטרה להציל את חייו, אולם למרבה הצער המאמצים לא צלחו והם נאלצו לקבוע את מותו במקום.

שי מזרחי נהג אמבולנס בזק"א ודוד הגר מתנדב זק"א שטיפלו באירוע סיפרו: "מוקד זק"א (1223) הזניק אותנו לרחוב ארלוזרוב בעיר, מדובר בגבר כבן 81 שלדברי בני המשפחה הוא בריא בדר"כ ולאחר שלא חש בטוב ביקש מבני משפחתו ללוות אותו לרופא בקופת החולים, בזמן ההמתנה לרופא הוא התמוטט ונאלצו לקבוע את מותו במקום. בסיוע מתנדבי זק״א נוספים דאגנו לכבוד המת וסייענו לכוחות המשטרה בזירה".

בפעילות מתנדבי זק"א שפעלו בזירה הנפטר שוחרר ישירות לקבורה בבית העלמין חולון. ברוך דיין האמת.

