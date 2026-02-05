הפרויקטים (38/1) ביוזמת סיטי פרויקטים, חברת יזמות נדל"ן מובילה, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית ופועלת בפריסה ארצית. הפרויקט הראשון יוקם ברחוב אלי כהן 14 ויכלול 73 דירות (מתוכן 33 דירות חדשות לשיווק החברה) בבניין בן 7 קומות. היקף מסגרות האשראי והערבויות לפרויקט יעמדו על כ-83.5 מיליון שקל. הפרויקט השני יוקם ברחוב גבעתי 20 ו-20א ויכלול 57 דירות (מהן 25 דירות לשיווק החברה) בבניין בן 7 קומות. היקף מסגרות האשראי והערבויות יעמוד על כ-64 מיליון שקל.

חברת סיטי פרויקטים מיוצגת ע"י עו"ד עמית כהן ממשרד סיטי פרויקטים, ועדית פייננס מיוצגת ע"י עו"ד גלעד גוני ועו"ד אילי מנור ממשרד סגיב גוני עורכי דין. ערבויות ופוליסות חוק מכר יופקו לרוכשים באמצעות שלמה חברה לביטוח.

לדברי רות לוי, מנכ"לית Idit Finance: "תחום ההתחדשות העירונית הוכיח בשנים האחרונות כי הוא לא רק צורך חברתי אלא הכרח קיומי של ממש. עסקה זו תואמת את אסטרטגיית המימון של עדית לליווי יזמי נדל"ן בכלל ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט. אנו מודים לשותפינו ומצפים להמשך שיתוף פעולה פורה".

עדית פייננס (Idit Finance) נוסדה בשנת 2023 על ידי קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים מעולמות המשפט, הנדל"ן והכלכלה, ביניהם משרד חדד רוט ושות', מר ג'ימי קזרי, שרון זאורבך מנכ"ל חברת היעוץ האסטרטגי MNS וקבוצת משקיעים נוספים.