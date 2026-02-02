בשורה של ממש מגיעה בימים אלו עבור אלפי משפחות מהמגזר החרדי הממתינות בכיליון עיניים למפתח לדירת המגורים שלהם. החלטת הממשלה הדרמטית להאריך בחצי שנה נוספת את היתרי העבודה של כ-4,500 פועלי בניין זרים ותיקים ומיומנים, נחשבת בקרב גורמי המקצוע בענף הנדל"ן כקרש הצלה של ממש שמנע קטסטרופה כלכלית ולוגיסטית באתרים רבים.

הציבור החרדי, אשר נחשב לנפגע העיקרי ממשבר הדיור המתמשך, עמד בפני סכנה מוחשית של התייקרות נוספת ועיכובים בלתי נסבלים במועדי האכלוס. על פי הערכות מקצועיות ומדויקות שנערכו בענף, אילו היו מבוטלים היתרי העבודה של העובדים הוותיקים, הדבר היה גורר עלייה מיידית של לפחות 3% במחירי הדירות החדשות וגורם לעיכוב ממוצע של שמונה חודשים לפחות במסירת המפתח.

עבור משפחה חרדית ממוצעת, המתמודדת ממילא עם יוקר המחיה ותנאי מימון קשיחים, המצב הנוכחי היה עלול לגבות נזק כלכלי של עשרות ועד מאות אלפי שקלים במצטבר, הכוללים המשך תשלומי שכירות גבוהים ודחיית היכולת להשיא את ילדיהם בתנאים הולמים. התייקרות של אחוזים בודדים או הצורך לממן חודשי שכירות נוספים עקב עיכוב במסירה, היו עלולים להוביל לביטול עסקאות ולמשברים כלכליים. הארכת ההיתרים עד לסוף חודש יוני 2026 מעניקה כעת אוויר לנשימה ומייצרת יציבות מסוימת.

יצוין, כי הסיכון המרכזי שנמנע נוגע בעיקר לפרויקטים בפריפריה ובמסגרת תוכניות הדיור הממשלתי המסובסדות (כמו: מחיר למשתכן, דירה בהנחה ועוד) שבהן מרבית הרוכשים הם זוגות צעירים מהמגזר החרדי. בערים כמו בית שמש, קריית גת, צפת, טבריה, נתיבות ואופקים, קיימים עשרות פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים. במיזמים אלו הקבלן מחויב ללוחות זמנים קשיחים ולמחיר קבוע מראש, אולם מחסור פתאומי בידיים עובדות מיומנות היה עלול להוביל לקריסת האתרים, לדרישות פיצויים מורכבות ואף לעצירה מוחלטת של הבנייה. העובדים שהיתריהם הוארכו הם למעשה עמוד השדרה המקצועי של האתרים הללו.

בתקופה הנוכחית, שבה קיימת מגבלה ממשית על הכנסת כוח אדם חדש מחו"ל, הוצאת העובדים הוותיקים הייתה משביתה חלקים נרחבים מהענף. יש לזכור כי עובדים חדשים ללא ניסיון דורשים תקופת הכשרה ארוכה, בעוד שהוותיקים הם אלו שמניעים את קצב העבודה בשטח ושומרים על סטנדרט של בטיחות ואיכות בנייה.

ההישג הנוכחי הוא תולדה של פעילות נמרצת ושתדלנות אינטנסיבית של התאחדות תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה. לאורך שבועות ארוכים נערכו פגישות מכריעות עם שר המשפטים יריב לוין, מנכ"לית משרד ראש הממשלה הגב' דרורית שטיינמץ ובכירים נוספים. גורמים בענף מציינים בסיפוק כי בזכות המאמץ הזה בוטל כנס חירום רחב היקף שתכננו התאגידים והיזמים, לאחר שהתברר כי הסכנה המיידית לציבור הרוכשים הוסרה.

במסגרת זו, בהתאחדות כ"א זר מעלים על נס את פועלם של הפקידות הבכירה בשדרות ההנהלה של השירות הציבורי לענפיו, שראו את המצוקה לנגד עיניהם ופעלו ללא לאות. "מנכ"ל משרד השיכון, יהודה מורגנשטרן, עמד כחומה בצורה למען רציפות העבודה בענף מאז פרוץ המערכה", אומר אלדד ניצן, יו"ר ההתאחדות. "מורגנשטרן פעל למצוא פתרונות יצירתיים וגיוסים פרטיים, מתוך הבנת צרכי הציבור החרדי והזוגות הצעירים. לצדו בלט מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שגילה אחריות לאומית ורגישות חברתית יוצאת דופן, וכן אמנון שמואלי, מ"מ מנכ"ל רשות האוכלוסין, ששיקול דעתו בוועדת המנכ"לים הכריע את הכף לטובת המשך העסקת העובדים הוותיקים".

עם זאת, בענף מדגישים כי החלטת הממשלה כפופה לאישור אגף בניין ברשות האוכלוסין וההגירה וכי בכל מקרה יש לזכור כי מדובר בפתרון זמני שיש למנף אותו ליצירת מדיניות ארוכת טווח שתבטיח היצע דיור הולם לאזרחים.

אלדד ניצן, יו"ר תאגידי כוח אדם זר לענף הבנייה, מסר עם קבלת ההחלטה: "אנו מברכים על ההחלטה האחראית של הממשלה. מדובר בצעד חיוני לענף הבנייה שבלעדיו היינו עדים לקריסת פרויקטים רחבי היקף ולזינוק דרמטי במחירי הדיור".