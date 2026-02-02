הזדמנות חסרת תקדים במרכז הכי חם - רק לזריזים!

הלוקיישן עושה את העסקה, הטיימינג עושה את הרווח, וכוח קנייה עושה את הפער במחיר. ( צילום: יח"צ )

כל מי שחי במרכז פגש את עליית המחירים הגבוהה בשנים האחרונות. הסיבה הפשוטה והעיקרית אשר גרמה לכך היא ביקוש גבוה והיצע קטן, ובכל זאת חברת פאוור גרופ הצליחה לאתר לכם פרויקט חדש ובשלבי הפריסייל ,בו ימכרו 12 דירות בלבד בהפרש של עד 500,000₪ ממחיר השיווק ובתנאי התשלום הטובים ביותר באזור וכל זה רגע לפני עליית המחירים הצפויה באזור .

למה דווקא גבעת שמואל ? העיר גבעת שמואל הינה אחת מהערים המבוקשות ביותר באזור המרכז, העיר גובלת מצידה הדרומי בעיר רמת גן, במזרחה העיר פתח תקווה ובני ברק, וקריית אונו בדרומה, הפרויקט בקרבה למוסדות חינוך, מרכזי פנאי, אוניברסיטת בר אילן, פארקים וגינות ציבוריות. ונבנה בקרבה לצירי תנועה מרכזיים בעלי נגישות גבוהה לתל אביב, רמת גן ובני ברק וכל זה עם אופי של עיר קהילתית, צעירה ומתפתחת.

השילוב הזה יוצר ביקוש אדיר סטודנטים, זוגות צעירים, משפחות ואנשי הייטק כולם מחפשים לגור כאן, וכשיש ביקוש אמיתי לאורך זמן הערך של העיר רק הולך ומתחזק ולהזכירכם מדגיש אבי ממן מנכ"ל חברת פאוור גרופ "עליית מחירים לרוב נובעת מהיעדר היצע ומביקוש גבוה, ההזדמנות היוצאת דופן בפרויקט שלנו היא שמלבד עליית ערך עתידית באזור, כבר היום המחירים בפרויקט שלנו הם נמוכים בכ- 350,000₪ ממחירי השוק בממוצע"

אז איך Power Group מצליחה להביא מחירים מתחת לשוק?

הסוד הוא לא “קסם”, אלא כוח קנייה.

במקום שכל רוכש יגיע לבד ליזם, Power Group מגיעה כקבוצה מאורגנת עם יכולת לסגור מספר דירות מראש, מבחינת היזם זה שקט מכירה מרוכזת, קצב מכירות מהיר, פחות הוצאות שיווק, פחות חוסר ודאות.

ובתמורה הקבוצה מקבלת תנאים שהרוכש הבודד פשוט לא מקבל בשוק החופשי וככה נולדים פערים של מאות אלפי שקלים ממחירי השוק לא בדיבורים, אלא בעסקה בפועל- ואתם היחדים שמרוויחים מכך.

הפרויקט החדש בלב העניינים של גבעת שמואל

מדובר בפרויקט חדש במיקום הכי חזק בעיר:

📍 רחוב בן גוריון הרחוב המרכזי והמבוקש ביותר בגבעת שמואל, ובקרבה מיידית לאוניברסיטת בר אילן.

הפרויקט נבנה בסטנדרט בנייה מאוד גבוה

גם ברמת הדירות וגם ברמת המעטפת והסביבה!

בנוסף, מדובר בפרויקט שיושב בסמוך ל־🌳 פארק ירוק בשטח של כ־5,000 מ״ר שילוב של מגורים בלב עיר עם איכות חיים ונוף פתוח.

💰 הנתון שמבדיל את העסקה הזו מרוב מה שיש היום בשוק:

מחירי הקבוצה נמצאים בכ־400,000–500,000 ₪ מתחת למחירי השוק בפרויקטים דומים באזור.

המחיר הזה סגור בבלעדיות לקבוצות הרוכשים של Power Group – ולא יוצא לציבור הרחב בשלב הזה.

🔑 השורה התחתונה

מי שמבין נדל״ן יודע:

הלוקיישן עושה את העסקה,

הטיימינג עושה את הרווח,

וכוח קנייה עושה את הפער במחיר.

במקרה הזה – שלושת המרכיבים נפגשים באותה נקודה:

גבעת שמואל כמיקום הבא במרכז,

רחוב בן גוריון כלב הפועם של העיר,

ו־ Power Group שמכניסה את הקבוצה לעסקה במחיר שמייצר יתרון כבר ביום הקנייה.

ולסיום מדגיש אבי ממן "אני מזמין גם אתכם להצטרף לקבוצת הרוכשים שלנו ולזכות לדירה במחיר שפוי"

