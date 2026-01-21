2026 כשנת מעבר בענף הנדל״ן: בין התאוששות לאי ודאות

2026 מסתמנת כשנת טרנספורמציה. זוהי שנה שבה פועלים במקביל כוחות מנוגדים, חלקם תומכים בהתרחבות הפעילות בענף, וחלקם מציבים אתגרים לא מבוטלים בפני כל השחקנים בשוק.

מחד, ניכרת הקלה משמעותית במצב הביטחוני, לצד חזרתם של כמעט כל החטופים, תהליך שמהווה לא רק אירוע אנושי אלא גם נקודת מפנה ציבורית וכלכלית. במקביל, סביבת המאקרו מראה סימנים חיוביים עם ירידת ריבית הדרגתית, מגמת התמתנות באינפלציה וחזרה זהירה לפעילות עסקית רחבה יותר. שילוב גורמים זה צפוי לתמוך בהתרחבות הפעילות בשוק הנדל״ן ולהוביל לגידול בביקושים, במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית. תחום זה הוכיח גם בתקופת המלחמה כי הוא אינו רק צורך חברתי ומרכיב חיוני ביכולת של ערים להתחדש, אלא צורך קיומי המחייב אותן להתאים את עצמן למציאות משתנה.

מאידך, שנת 2026 תעמוד גם בסימן אתגרים מורכבים. נזקי המלחמה טרם נאמדו במלואם, והשוק כולו נמצא בתהליך של בחינה מחודשת והתכנסות: יזמים, רוכשי דירות ומממנים בוחנים מחדש סיכונים, תמחור ולוחות זמנים. לכך מתווספת אי ודאות הנובעת משנת בחירות, לצד סימני שאלה סביב זמינות כוח האדם בענף הבנייה ויכולות הביצוע בפועל. שילוב גורמים זה עלול להוביל לצמצום פעילות בחלק מהסגמנטים ולעלייה ברמת הסיכון הנתפסת.

בראייה רב שנתית, ענף הנדל״ן ממשיך להיות מהותי וחיוני למשק הישראלי. המגמות הדמוגרפיות עדיין מייצרות עודף ביקוש מבני למגורים, תשתיות ושטחי תעסוקה. גם אם הדרך כוללת תקופות של האטה, מגמת הצמיחה ארוכת הטווח נותרת בעינה.

יש מי שיראו בתקופה זו איום, ויש מי שיזהו בה הזדמנות. בעיניי, זו תקופה שמחדדת את החשיבות של תכנון מוקדם, ניהול סיכונים ויכולת להיערך לתרחישים שונים כבר בשלבים הראשונים של פרויקט. שוק שמתנהל בזהירות, אך גם באחריות ובחשיבה קדימה, יוכל לא רק לצלוח את שנת המעבר הזו, אלא להניח תשתית יציבה לשנים שאחריה.

הכותבת: רות לוי, מנכ"לית עדית מימון