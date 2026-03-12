את הקסם של צפת הכרתי לראשונה לפני כ-25 שנה כשאחותי ז"ל באה לגור בה אחרי החתונה, בעקבות מענקים של משרד החינוך לזוגות מתחום ההוראה שיעברו לגור בצפון. למי שזוכר איך הטלטלנו בדרכים, זוכר שכדי להגיע לבקר היה יוצא אוטובוס פרטי של חברת בלמס בימי שישי, והנסיעה הייתה לוקחת כארבע שעות. אפילו אוטובוס של אגד לא היה אז.

כשהיינו מגיעים לבקר, הייתה זו תחושה כאילו יצאת לעולם אחר, מקום שבו הכול רגוע ושקט, רחוק מההמולה של המרכז. אחותי עזבה את המקום לאחר שהילדים גדלו ולא היה מוסד חרדי מתאים להמשך הדרך. כל זה היה לפני כ-25 שנה. אבל מה המצב שם כיום? האם צפת עדיין העיר הרחוקה והשקטה ההיא, או שמא היא עברה שינוי? >> למגזין המלא - לחצו כאן התשובה היא מעל לכל ספק שחל שינוי אדיר בעיר. ראשית, הנגישות השתפרה באופן דרמטי, והעיר כבר לא מרגישה מבודדת כמו פעם. כיום יש כמות מרשימה של אוטובוסים יומיים לירושלים ולבני ברק, ובכל יום שישי ומוצאי שבת אוטובוסים לכל האזורים החרדיים. מתריעות על האיום ומחרישות את האוזניים: מבט על האזעקות - מזווית מעניינת שמאי צוק | 14:19 "פצצת אוויר" | טיל טורפדו: ההמצאה הגאונית שהשפילה את איראן למצולות יוסי נכטיגל | 14:20 (במאמר המוסגר יש לציין, כי התושבים מספרים שתחום התחבורה בימי החופש עדיין טעון שיפור, משום שבאופן תמוה בכל חופש מחדש לא אומדים נכון במשרד התחבורה את מספר הנופשים הפוקדים את העיר – והתושבים עצמם סובלים מחוסר תחבורה).

צפת במבט במלמעלה

מצפת של פעם לצפת של היום: עיר חרדית לכל דבר

כיום מונה צפת כ-40,000 תושבים, שרובם המכריע חרדים. את השינוי הגדול מרגישים כבר כשנכנסים לבניין העירייה. התחושה היא שמדובר בעיר חרדית לגמרי: ראש העיר וכל הלשכה הם אנשים חרדים יראי שמיים שמבינים את מצוקות הציבור ופועלים למענו.

עד כמה העיר חרדית? רק כדי לשבר את האוזן קבלו נתון דרמטי: בשנה האחרונה נכנסו לכיתה א' רק 37 ילדים חילונים. זה נתון שמופיע אפילו בכתבות בעיתונות הכללית, ומעיד על כך שצפת כבר איננה עיר מעורבת אלא עיר חרדית כמעט לחלוטין.

בשנה האחרונה נחתם הסכם גג חדש לעיר, שבמהלכו יבנו כ-8,000 יחידות דיור חדשות המיועדות למגזר החרדי, עם תשתיות מתאימות ומוסדות לימוד. זהו שינוי אדיר שיכפיל את גודל העיר החרדית ויהפוך אותה למרכז חרדי משמעותי בצפון הארץ.

השכונות והקהילות: פסיפס צבעוני

צפת מתאפיינת במגוון רחב של קהילות חרדיות, כל אחת עם אופי משלה ושכונה משלה: שכונת מאור חיים מאוכלסת באוכלוסייה ירושלמית (צ'אלמרס), והיא שומרת על האופי הירושלמי המיוחד שלה. דרום העיר מתאפיינת בציבור ליטאי גדול ומבוסס. שכונת כנען היא מוקד לקהילת חב"ד. והעיר העתיקה עדיין שומרת על האוכלוסייה הצפתית הוותיקה, אלו שחיו בעיר עוד לפני הגל החרדי הגדול.

מבחינת חסידויות, ניתן למצוא בצפת מגוון עשיר: צאנז, ביאלא, אמשינוב, סרט ויזניץ, טאלנא, וכמובן ברסלב שיש לה נוכחות חזקה בעיר. כמו כן פועלים בעיר כוללים רבים, ביניהם כולל הרב קפלן, כולל הרב פייבלזון, כולל ביאלא, כולל צאנז, כולל סורוצקין, יתד התשובה, יערפו טל, ועוד רבים.

מבחינת מוסדות חינוך, לכל קהילה יש חיידרים, בתי ספר, ישיבות קטנות וסמינרים משלה: החסידים מנהלים מוסדות כמו חיידר ביאלא, מוסדות חסידי ברסלב, מוסדות צאנז, ועוד. הליטאים מרוכזים סביב ישיבת צפת, שהיא הקהילה הליטאית הגדולה בעיר, והיא מנהלת חיידר, בית יעקב וסמינר.

גם הספרדים מנהלים מוסדות חינוך כמו תלמוד תורה פרחי כהונה, תיכון כנפי יונה של מוסדות יתד התשובה, תלמוד תורה אלקבץ, ומוסדות הרב זמיר. בסך הכללי התשתית החינוכית בצפת היא מקיפה ומגוונת, ומאפשרת לכל קהילה למצוא מוסד מתאים לה.

תעסוקה: לא הייטק, אבל יש אפשרויות

מבחינת תעסוקה, ברור שצפת אינה עיר הייטק. לא תמצאו שם חברות גדולות או משרדי סטארט-אפ. התעסוקה העיקרית היא במקצועות פשוטים יותר: מורות, גננות, עובדי מוסדות חינוך, ועובדים בבית החולים זיו הנמצא בעיר. זהו בית חולים גדול ומרכזי בצפון, והוא מספק מקומות עבודה רבים לתושבי העיר.

עבור משפחות שבהן האישה עובדת בחינוך והבעל לומד או עובד בעבודות פשוטות, צפת יכולה להיות פתרון מצוין. המרחק מהמרכז אכן קיים, אך איכות החיים, השקט, והאווירה הרוחנית מפצים על כך עבור רבים.

סמטאות צפת ( צילום: דוב-בער הכטמן )

מחירי נדל"ן בצפת: מגוון רחב לכל כיס

בשיחה עם אליהו גולדשמידט, יועץ נדל"ן ממשרד ח. סובל, הוא מסביר לנו את מפת המחירים בצפת; כיום ניתן למצוא דירות ישנות וקטנות באזור ה-800,000 שקלים. דירות מרווחות יותר עולות עד מיליון שקלים. בשכונות העליונות יותר, כמו נווה אורנים, ניתן למצוא דירות על רבע דונם במחיר של כ-1,700,000 שקלים, דבר שבמרכז הארץ הוא בלתי אפשרי במחיר כזה.

בשכונת מצפה ימים, שהיא שכונה חדשה שנבנתה במיוחד עבור המגזר החרדי, המחיר עומד על כ-1,700,000 שקלים לדירת 100 מטר רבוע. ובפרויקט יוקרה שנבנה למגזר האמריקאי ברחוב קרן היסוד ע"י החברה שמאחורי פרויקט שנלר בירושלים, נמכרו דירות באזור ה-4 מיליון שקלים, וכל הדירות נחטפו. זה מעיד על כך שיש ביקוש גם לנכסים יוקרתיים בצפת מצד אוכלוסייה חזקה כלכלית.

מה מייחד את צפת: לא רק מי שאין לו ברירה

בשיחה עם אליהו גולדשמידט, הוא מסביר לנו את השוני המהותי שיש בין צפת לשאר ערי הפריפריה. בשאר ערי הפריפריה, בדרך כלל מי שבא לגור הוא רק אנשים שאין להם כסף, וזה המכנה המשותף. לכן, על פי רוב מדובר באוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי מסוים, עם כל האתגרים שנלווים לכך.

מה שאין כן בצפת, בגלל המיוחדות של העיר, הרי שגם אנשים בעלי אמצעים שרוצים את השקט, את האווירה הרוחנית, ואת הסביבה החרדית המיוחדת, באים לגור. זה יוצר מיקס שונה לחלוטין של אוכלוסייה. יש כאן משפחות בעלות אמצעים שבחרו בצפת מתוך בחירה, לא מתוך אילוץ.

נקודה נוספת שמציין אליהו היא שמכיוון שמדובר בעיר נופש ותיירות חרדית פופולרית, ישנן משפחות רבות ששבוע בחודש עוזבות את הבית לצורך שבת, ומשכירות אותו לאורחים. על ידי השכרה זו של הנכס הם משלמים את המשכנתא או כל הוצאה אחרת.

המשמעות היא שבצפת יש אפשרות לגור בדירה שבמקום אחר לא היית יכול להרשות לעצמך, על ידי השכרת הדירה בתקופות מבוקשות כגון ל"ג בעומר, בין הזמנים, וחגים נוספים.

זה מודל השקעה ייחודי שקיים רק בערים תיירותיות, ובצפת הוא פועל היטב. משפחה יכולה לגור בדירה גדולה ויפה, להשכיר אותה 10-12 שבתות בשנה, ולכסות את רוב או את כל תשלומי המשכנתא. זה משנה את כל החישוב הכלכלי של המגורים בעיר.

אזהרה חשובה: שימו לב לשכנים

לשאלתנו איזו נקודת אזהרה הוא ממליץ לשים לב אליה, עונה לנו אליהו שישנן הרבה דירות עמידר בעיר. בדרך כלל, האוכלוסייה שגרה בהן היא אוכלוסייה מאתגרת יותר. כשבאים לקנות דירה, יש לשים לב טוב טוב לשכנים הנמצאים בבניין. לא כל בניין שווה, ולא כל שכונה שווה.

מומלץ מאוד לבקר במקום מספר פעמים, לדבר עם שכנים, לשאול שאלות, ולהבין את האופי של הבניין והסביבה. יש בניינים מצוינים עם שכנים נהדרים, ויש בניינים שבהם עדיף לא להיות. ההבדל יכול להיות דרמטי, ולכן חשוב לבדוק היטב לפני רכישה.

סיכום: למי צפת מתאימה?

צפת מתאימה למשפחות שמחפשות איכות חיים גבוהה, סביבה חרדית חזקה, אווירה רוחנית מיוחדת, ושקט. העיר מציעה מגוון רחב של אפשרויות דיור, החל מדירות זולות יחסית בשכונות ותיקות ועד נכסים יוקרתיים בשכונות חדשות. המחירים נמוכים משמעותית מהמרכז, ואפשר למצוא כאן דירות גדולות ומרווחות שבמרכז היו עולות פי כמה.

האפשרות להשכיר את הדירה בשבתות ובחגים היא יתרון ייחודי שיכול להקל משמעותית על תשלומי המשכנתא. עבור משפחות שמוכנות להתרחק מהמרכז ולוותר על נוחות מסוימת, צפת מציעה חבילה מעניינת מאוד.

מאידך, צפת פחות מתאימה למי שזקוק לתעסוקה במשרות הייטק או לנגישות תכופה למרכז הארץ. הנסיעה ארוכה, והתעסוקה מוגבלת יותר. בנוסף, חשוב לבדוק היטב את הבניין והשכנים לפני רכישה, כדי להימנע מהפתעות לא נעימות.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com.