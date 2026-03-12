האם הגיוני שווילה תעלה פחות מדירה? השוק באופקים נשבר

דירת יוקרה באופקים במחיר שווה ועם קהילה משגשגת ( צילום: באדיבות המצלם )

עם מדד של 128 יחידות דיור בבנייה לכל 1,000 תושבים, אופקים מציעה כיום את מה שערים אחרות כבר לא יכולות להציע: עתודות קרקע זמינות, תשתיות מודרניות ואיכות חיים קהילתית ברמה הגבוהה ביותר.

עבור המשפחה החרדית, שמחפשת פתרון דיור שלא מתפשר על איכות חיים מחד ועל צביון רוחני מאידך, פרויקט "נחלת קדם" בלב שכונת האקליפטוס הוא התשובה המדויקת ביותר. מודל ההשקעה הייחודי של צפת שיכול לכסות את רוב המשכנתא | עושים לכם סדר ישראל פורטנוי | 14:19 היסטוריה ומורשת – על אילו יסודות אנחנו בונים? לפני שמדברים על נדל"ן, חשוב להבין את השורשים. הקהילה התורנית באופקים לא הוקמה כפתרון דיור מזדמן, אלא כמשימה רוחנית. כבר בשנת תשל"ב (1972), בהוראתו הישירה של ראש ישיבת "תפרח" הגר"י פרידמן שליט"א, נשלח הגרעין הראשון להקים את ישיבת אופקים. העיר זכתה להיות מודרכת על ידי ענקי עולם כמו הגרש"ד פינקוס זצ"ל והגר"ח קמיל זצ"ל, שעיצבו קהילה שמאופיינת באצילות, בעומק ובלכידות חברתית. היום, הנהגת הקהילה ממשיכה תחת בנו וממשיך דרכו, הגרי"י פינקוס ואיתו הגר"י טשזנר. זהו הרקע שמעניק ל"נחלת קדם" את הערך המוסף שלה: אתם בונים בית בתוך קהילה חיה, תוססת ובריאה, עם עבר מפואר ועתיד מבטיח.

תשתית חינוכית – השקט הנפשי של ההורים

השאלה הראשונה של כל הורה היא "מה עם החינוך?". באופקים, התשובה מרשימה במיוחד. מדובר באימפריה חינוכית שכבר עומדת על תילה:

חינוך יסודי לבנים: חמישה תלמודי תורה שונים המאכלסים מעל 1,000 תלמידים, המעניקים מענה לכל גווני הציבור התורני בעיר.

מערך הבנות: בית הספר היסודי "מעלות חיה" של החינוך העצמאי מונה כמעט 1,000 תלמידות ועומד לפני פיצול לשני בתי ספר בשל הביקוש העצום.

תיכונים וסמינרים: עולם הסמינרים באופקים הוא מהמובילים בארץ. סמינר "נווה יוכבד" (בניהול הרב ליברמן) עם 600 בנות, סמינר הרב זילברמן עם 400 בנות, והסמינר החדש "שירת מרים" שהוקם בברכת המרא דאתרא.

אופקים היא עיר של עמלי תורה, אלפי אברכים שוקדים על תלמודם בכוללים המובילים –סורוצקין, לווינשטיין, תורת משה ואהרון ועוד.

שכונת האקליפטוס היא הפרויקט השאפתני ביותר של העיר בעשורים הקרובים.

השכונה ממוקמת אסטרטגית בין השכונות הוותיקות למזרח העיר, והיא מתוכננת כמרכז עירוני מודרני המשלב מגורים, מסחר ושטחים ירוקים עצומים.

פרויקט "נחלת קדם" ממוקם בנקודה הטובה ביותר בשכונה – מרחק הליכה מהקריה החרדית הוותיקה מצד אחד, וצמוד לריאות הירוקות של פארק אופקים מצד שני. השכונה תוכננה לתת מענה ל-1,400 בתי אב חרדיים, מה שמבטיח מרחב קהילתי הומוגני ואיכותי.

ניתוח כלכלי – למה זו ההשקעה הטובה ביותר כיום?

השוואת מחירים: וילות בשכונות החדשות באופקים נמכרות כיום בטווח של כ- 3.5 מיליון ש"ח. המחירים הללו רק עולים ככל שהעיר מתפתחת.

הטבות מס: אופקים היא עיר עם הטבת מס מרשימה של כ-18%. למשפחה עובדת, מדובר בתוספת של אלפי שקלים לנטו החודשי – סכום שיכול לכסות חלק נכבד מהחזר המשכנתא.

נגישות תעסוקתית: הרכבת של אופקים היא תוספת משמעותית. היא מאפשרת למשפחה לגור בדרום אך לעבוד במרכז הארץ או בבאר שבע בקלות, ולחסוך שעות בפקקים.

הפרויקט עצמו – תכנון ללא פשרות

נחלת קדם כוללת 48 יחידות דיור, מתוכן נותרו 29 מגרשים בלבד.

בכל יחידה ניתן לבנות עד 169 מ"ר כאשר בתכנון, קיים חופש כמעט מוחלט בחלוקת הפנים של הבית. אתם מעצבים את הבית לפי צרכי המשפחה שלכם – מספר החדרים, גודל הסלון, המטבח והחצר.

גבעת הודיה – הביטחון שלכם בניהול הפרויקט

מה שמבדיל פרויקט זה ומוביל להצלחתו הוא חברת הניהול. "גבעת הודיה" היא מהחברות הוותיקות והמנוסות ביותר בארץ – קרוב ל- 30 שנות ניהול, אלפי יח"ד מאוכלסות ומעל 20 פרויקטים פעילים בכל רחבי הארץ, מקרית שמונה דרך ת"א, מבשרת ערד, חירן - דרור ועד מצפה רמון.

מודל הניהול של גבעת הודיה מתאפיין בשמרנות ניהולית ופיננסית ושקיפות ובהירות לאורך כל שלבי הפרויקט.

הפרויקט מלווה ע"י מיטב מימון, הכספים מנוהלים בחשבון נאמנות תחת פיקוח עוה"ד.

האיכות ללא דופי בזכות פיקוח חיצוני שילווה את הבנייה.

למה עכשיו?

אופקים של היום היא הזדמנות שלא תחזור. בעתיד, כששכונת האקליפטוס תעמוד על תילה והמחירים ישלימו את הזינוק שלהם, הציבור יסתכל אחורה וישאל "איך לא קנינו?".

פרויקט "נחלת קדם" מציע לכם את חלון ההזדמנויות:

בית פרטי באיכות ללא פשרות.

קהילה תורנית שורשית וחזקה.

חיסכון כלכלי משמעותי דרך ניהול חכם של גבעת הודיה.

עתיד בטוח בעיר הצומחת ביותר בישראל.

הצטרפו ל-19 המשפחות שכבר הבטיחו את מקומן.