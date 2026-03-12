אחוזה בלונדון ומימון מרמת גן: סודות הפאר של מנהיג איראן

נכס בשדרת המיליארדרים בלונדון - מוג'תבא חמינאי ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד המשטר האיראני מטיף להשמדת ישראל ומממן ארגוני טרור ברחבי המזרח התיכון, תחקיר חדש ורחב היקף חושף פרט מביך במיוחד: מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שנחסל לאחרונה והאיש שסומן כיורשו, נעזר באנשי עסקים ישראלים-בריטים כדי לבנות לעצמו אימפריית נדל"ן בשווי עתק בלב לונדון.

התחקיר, שבוצע במשותף על ידי ארגון "שומרים" וארגון העיתונאים הבינלאומי ICIJ, מצייר תמונה מורכבת של שחיתות, הלבנת הון ושיתוף פעולה סמוי עם גורמים ישראלים - בדיוק באותה תקופה שבה המשטר בטהרן מחריף את איומיו כלפי מדינת ישראל. הלוואת המיליונים מהאחים הישראלים במרכז החשיפה עומדת הלוואה בשווי 36 מיליון פאונד שניתנה בשנת 2013 לצורך רכישת שורת נכסי יוקרה ב"שדרת המיליארדרים" בצפון לונדון. המימון, כך מתברר מהמסמכים שנחשפו, הגיע מחברה השייכת לקבוצת "טופלנד" - בבעלות האחים סול ואדי זכאי, ילידי רמת גן שהקימו בבריטניה אימפריית נדל"ן חובקת עולם. ה"דמוקרטיה" של איראן בפעולה: כך נבחר המנהיג החדש באיומים אכזריים אריה רוזן | 11.03.26 איטליה בוחרת צד: ראש הממשלה בביקורת חריפה על המלחמה באיראן אריה רוזן | 11.03.26 למרות שהעסקה נעשתה לפני הטלת הסנקציות הבינלאומיות על איראן וכללה מתווכים שונים, המסמכים שנחשפו בתחקיר מוכיחים כי הצד האיראני ידע בדיוק מי עומד מאחורי הכסף. הסתירה בין הרטוריקה הציבורית של המשטר לבין הפעולות הכלכליות בפועל מעוררת שאלות קשות על אמינות האידיאולוגיה האיראנית. יצוין כי עבור הקהילה החרדית בישראל, המתמודדת עם איומי הטרור האיראני באופן ישיר, החשיפה הזו מדגישה את הצביעות המוסרית של המשטר בטהרן - שמצד אחד מטיף לחיסול ישראל, ומצד שני נעזר בישראלים לצורך העשרה אישית.

שורת המיליארדרים בלונדון ( צילום: גוגל מפות )

שיטה של חברות קש וחשבונות סודיים

התחקיר מצייר רשת מורכבת של הלבנת הון, הכוללת את איש הקש עלי אנסארי, ששימש כ"צינור" להעברת מיליארדי דולרים שמקורם בנפט איראני לטובת נכסים בפריז, דובאי, ספרד וגרמניה. בלונדון לבדה, על פי הדיווחים, מחזיק חמינאי ביותר מ-12 נכסים בשווי כולל של 120 מיליון דולר, המוחזקים תחת חברות רשומות במקלטי מס כמו האי מאן.

השיטה המתוחכמת כללה שימוש בשכבות רבות של חברות קש, חשבונות בנק סודיים ומתווכים שונים, כל זאת כדי להסתיר את הקשר האמיתי בין הכספים לבין משפחת חמינאי. רק לאחרונה הקפיאו הרשויות בבריטניה את נכסיו של אנסארי, והגדירו אותו כמי שמימן את משמרות המהפכה דרך עסקי הנדל"ן המפוקפקים של משפחת חמינאי.

המוסד בפרסית: ״מוג'תבא חמינאי שרף את צוואת אביו״ ( צילום: החשבון הרשמי )

השלכות על המאבק בטרור

החשיפה מגיעה בעת שישראל נמצאת במלחמה מתמשכת נגד איראן ושלוחותיה, כאשר הקהילה החרדית משלמת מחיר כבד בחיי אדם ובביטחון יומיומי. העובדה שבכירי המשטר האיראני מעשירים את עצמם תוך שימוש בשיטות מושחתות ואף בשיתוף פעולה עם ישראלים, מדגישה את הפער בין האידיאולוגיה המוצהרת לבין המציאות הכלכלית.

כידוע, המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור הוא חלק מרכזי במאמצי המערב להילחם בארגוני הטרור ובמשטרים תומכי טרור. החשיפה הנוכחית מספקת כלים נוספים לרשויות האכיפה ברחבי העולם לאתר ולהקפיא נכסים של בכירי המשטר האיראני.

עוד יעודכן בהמשך על תגובות הרשויות הבינלאומיות ועל השלכות התחקיר על המאמצים להילחם בשחיתות המשטר האיראני.