איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', חיתן אמש (רביעי) את בתו הילה עם אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'אווניו', השתתפו: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)
מסע מרתק בין עולמות - מהוועידה העסקית הגדולה ביותר שישראל שלחה להודו ועד לשווקים הצבעוניים, מארוחות כשרות מבית חב"ד ועד לטוק-טוקים בכבישים העמוסים - מנקודת מבטו של כתב 'כיכר השבת' שתיעד את החיבור בין מזרח למערב (בעולם)
לכולנו יש הישגים בחיים, אך לפעמים יכולה לתקוף אותנו תחושה שמה שמיוחס לנו הוא לא האמת | תסמונת המתחזה היא תופעה לפיה אנשים בעלי הישגים חושבים כי אין קשר אמיתי בינם לבין ההצלחות שלהם והנה רק עוד רגע הם יחשפו כמתחזים | על התופעה המרתקת ושורשיה הפסיכולוגים, מי מהדמויות ההיסטוריות הגדולות לקה בה, וגם דרכים וכלים מעשיים להתמודדות (פסיכולוגיה)
ניהול פיננסי מוצלח כמו גם צמיחה פיננסית מחייבים לימוד והכרת הנושא ושימוש בכלים המתקדמים שהבנק מעמיד לרשות לקוחותיו. דברים אלה אמר דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים, בכנס אנשי עסקים שומרי תו"מ, שהתקיים באולמי דימול פלטינום ברמת גן (עסקים)
מאות אנשי עסקים ובעלי בתים עזבו היום את מקום עבודתם והגיעו ל'יום בית המדרש' של ארגון אורחות יושר שבראשות הרב אריה קנייבסקי שנערך בקיבוץ חפץ חיים. הם שמעו שיעורים מגדולי ישראל וגדולי הדרשנים כהכנה לקראת יום השנה הראשון של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. הרבנים והמשתתפים הודו לנגיד עולם התורה רבי אייל משיח. הצלם משה גולדשטיין מגיש גלריה מסכמת (חרדים)
אילן בן דב, סגר השר מאיר פרוש, איש העסקים ג´קי בן זקן, העיתונאי גדי סוקניק, מנכ"ל התחנות האיזוריות דוד בן בסט - אלו מקצת האישים שעושים את דרכם כעת לציונו של בעל ה"פלא יועץ" בבולגריה. בראש הנוסעים: הרב יאשיהו פינטו. אנשי העסקים עוכבו היום בנתב"ג מסיבות בטחוניות (בכיכר)