רכבת ההשקעות יוצאת לדובאי!

החזון: רכבת מדובאי לישראל ומהפכת סחר שתחבר אותנו מאירופה עד הודו ( צילום: AI )

דירות במיליון ש"ח פחות ממחיר השוק בישראל!

אם היו מחזירים אתכם 20 שנה אחורה ומציעים דירה בירושלים ב 650 אלף ₪, כנראה הייתם משקיע בלי לחשוב פעמיים. לא כי זה זול, אלא כי ירושלים היא הפריים לוקיישן העולמי. מבחינה נדלנ"ית - דובאי של היום היא ירושלים של אז: עיר חדשה, פריים לוקיישן עולמי, שכיום העולם כולו נוהר אליה. עם הגירה של מעל 250 אלף איש בשנה, תכנית רשמית להכפלת האוכלוסייה, מדינה שמעודדת השקעות ושומרת על משקיעים, ותיירות שרק הולכת וגדלה, השאלה האמיתית היא לא רק האם שווה להשקיע היום אלא איך זה ייראה בעוד עשרים שנה למי שלא נכנס להשקעה. בשעה שבישראל כבר כמעט בלתי אפשרי לקנות דירה עם 250,000 ש"ח הון עצמי. אירוע חריג בנתב"ג: נוסע עלה לטיסה הלא נכונה - כך זה התגלה איציק אברהם | 19.02.26 הפנינים של הקריות: ההזדמנויות לתשואה גבוהה בחמש הקריות | עושים לכם סדר ישראל פורטנוי | 19.02.26 בדובאי זה הסטנדרט, דירה חדשה החל מ 650,000 ₪, לא מפתיע ש 70% מהמשפחות בישראל לא יכולים לקנות דירה בישראל, בשעה שישראל כבר מיצתה את קפיצת הערך הגדולה (13 שנות עבודה לדירה מול ממוצע של 9 שנים במדינות הOECD), מחירי הדירות חצו מזמן את רף המיליון, החשש מובן: להיכנס עכשיו, להשקיע הרבה ולקבל עליית ערך מוגבלת בלבד. דובאי, לעומת זאת, נמצאת בדיוק בשלב שישראל הייתה בו לפני הקפיצה. שוק בצמיחה מהירה, מחירים נמוכים בכ־1,000,000 ₪ מהשוק הישראלי, ופוטנציאל ממשי לקפיצת ערך משמעותית בשנים הקרובות. אין ספק שהשקעות נדל"ן הופכות לאפיק ההשקעה הבטוחה ביותר מבחינת שמירה על הקרן.

בדובאי זה הסטנדרט, דירה חדשה החל מ 650,000 ₪!! ( צילום: AI )

פי 3 תשואה מדמי שכירות, ומה עם עליית הערך?

השקעה בדירה בארץ טומנת בחובה הימורים רבים וסיכון גבוה, כיוון שלבד מרכיב עליית הערך בשוק הדיור, השקעה בארץ מייצרת תשואה שלילית(!) בכל חודש. מה הכוונה תשואה שלילית?

כשרוכשים נכס עם מימון או באמצעות משכנתא, על מנת שהרכישה תחשב השקעה רווחית, היא קודם כל חייבת לכסות את ההחזר החודשי למימון או למשכנתא וכמובן גם לייצר רווח.

משקיעים חכמים בציבור החרדי מבקשים כיום השקעות בלב שקט שמייצרות עבורם תשואה חיובית והכנסה יציבה ובטוחה לטווח הארוך, ללא תלות רק בעליית ערך השוק או פיתוח האזור.

כאן נכנסת לתמונה חברת "קלריטי" עם בשורה אמיתית שמעניקה שקט נפשי למשקיעים: "עקרון ההשקעה השקטה" בדירות בדובאי. הרעיון הוא להשקיע בנכס שההכנסה החודשית שלו משכירות גבוהה מעלות המימון שלו כך ההשקעה רווחית עוד לפני הסיכון של עליית הערך. אגב עליית הערך בדובאי בחמשת השנים האחרונות גם היא הייתה גבוהה מישראל פי 2.

אבל דובאי זו מדינה ערבית…

יהושוע רובינשטיין מנכ"ל קלריטי משתף אותנו: מאז תחילת היחסים אנשים שואלים אותי:

“זה יחזיק? זה יציב? אולי יום אחד זה ייגמר?”

אז בואו נשים את העובדות על השולחן: איחוד האמירויות כבר מושקעת בישראל במיליארדים:

30% מאסדת הגז “תמר”

השקעות בחברות ביטחוניות ברגישות גבוהה, באישור ביטחוני מיוחד

היקף סחר שעבר את 5 מיליארד ש"ח

רכישת קרקע יקרה לשגרירות קבועה בהרצליה- צעד שמעט מאוד מדינות עושות

בסיס צבאי משותף באזור תימן

בזמן המלחמה - החברות האמירתיות לא עצרו טיסות ליום אחד , ולהפך - תגברו אותן.

קלריטי: אסף, אליאב, ויהושע רובינשטין - מעטפת מלאה לרכישת דירה בדובאי ( צילום: יח"צ )

ועכשיו - הרכבת:

הפרויקט הזה נבנה בשקט כבר כמה שנים, ורק עכשיו נחשף לציבור. שרת התחבורה רגב טסה עם משלחת מיוחדת לאמירויות כדי לקדם אותו, טורקיה ניסתה לטרפד - ומי עמד לצדנו ודחף את הפרויקט קדימה? איחוד האמירויות.

חברות אמיתית נמדדת בשעת משבר - והאמירויות שוב ושוב מוכיחה שהיא הידידה הגדולה של ישראל: לא בסיסמאות, אלא בצעדים אסטרטגיים ארוכי טווח.

דובאי? כן!

עקרון הביטחון הכולל תשואה, פיקוח, ויציבות שולח אותנו דווקא לדובאי, המדינה העשירה המושכת משקיעים מכל העולם עקב מיקומה האסטרטגי ובנוסף משקיעה רבות בבנייה, ובהבטחת רישום הרוכש בטאבו בפיקוח הדוק. לצד זאת הנתונים מדברים בעד עצמם: ממוצע ההכנסה משכירות בדובאי גבוה פי שלוש מישראל. כך ניתן ליהנות מתזרים חיובי כבר מהיום הראשון ולהבטיח הכנסה קבועה ללא צורך בהוספת כסף כל חודש לתשלומי משכנתא.

ההשקעה מתבצעת יחד עם צוות המומחים של "קלריטי" הכולל את אסף ואליאב, בעלי 20 שנות ניסיון בנדל"ן פרטי ועסקי בארץ ובעולם במסגרת חברת 'מעוף', בליווי עסקאות שכירות ומכירה בהיקפים של מאות אלפי מטרים ומאות לקוחות. המשקיעים נהנים מליווי מלא וצמוד מרגע הרכישה ועד קבלת המפתח וגם מטיפול בנכס כולל מכירתו, אם תרצו בכך. הצוות מאתר עבור המשקיעים פרויקטים גם עם פוטנציאל תשואה גבוה משכירות וגם עם פוטנציאל מובהק לעליית ערך..

זה לא מגדלים באוויר, למעשה כל אחד יכול להצטרף להשקעה בטוחה על קרקע יציבה ומניבה. "קלריטי" מציעה למשקיעים עם הון עצמי נזיל של החל מ 250 אלף שקל ומעלה, להצטרף להשקעה בדובאי המאפשרת רישום מלא בטאבו בדובאי ופיקוח ממשלתי הדוק המעניק ביטחון מלא להשקעה.