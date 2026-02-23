קלירטי - השקעות נדל"ן בדובאי

כיכר השבת

קלירטי (Clarity) היא חברה ישראלית המתמחה בשיווק נדל"ן יוקרתי בדובאי למשקיעים ישראלים. החברה הוקמה על ידי אסף, אליאב ויהושע, מומחי נדל"ן ותיקים מבית 'מעוף', אחת החברות המובילות והוותיקות בישראל בתחום שיווק הנדל"ן העסקי. החברה מציעה שירותי ליווי מקיפים למשקיעים המעוניינים לרכוש, למכור או להשקיע בנכסים בשוק הנדל"ן התוסס של דובאי.

החברה מתמחה ביצירת חיבור ישיר בין משקיעים ישראלים לבין יזמים מקומיים מובילים בדובאי. צוות המומחים של קלירטי מלווה את המשקיעים לאורך כל תהליך ההשקעה, תוך התמקדות בעסקאות משתלמות ובטוחות המשתלבות עם היעדים הפיננסיים של הלקוחות. החברה מציעה גישה מקצועית המבוססת על ניסיון של עשרים שנה בליווי עסקאות שכירות ומכירה בהיקפים של מאות אלפי מטרים ומאות לקוחות.

עקרון ההשקעה המרכזי של קלירטי הוא "עקרון ההשקעה השקטה" המבוסס על רווחיות מובנית. גישה זו מתמקדת בהשקעות המייצרות הכנסה יציבה ועקבית, גם ללא עליית ערך בשוק הנדל"ן. העיקרון כולל שלושה מרכיבים מרכזיים: רווחיות - כאשר ההכנסה מהשכירות החודשית עולה על תשלומי המימון; מהירות - קבלת הנכס במהירות למניעת עיכוב ברווחים; וביקוש - התמקדות באזורים עם ביקוש גבוה לשכירות לצמצום הסיכון.

החברה פועלת בשוק הנדל"ן היוקרתי של דובאי, אחד השווקים המתפתחים והמבוקשים ביותר עבור משקיעים ישראלים בשנים האחרונות. דובאי מציעה יתרונות רבים למשקיעים, כולל תשואות גבוהות, סביבה עסקית ידידותית, ותשתיות מתקדמות. קלירטי מנצלת את הקשרים המקומיים והניסיון המקצועי שלה כדי לזהות הזדמנויות השקעה איכוtiות ולהציע ללקוחותיה גישה לפרויקטים מובילים בעיר.

